Trods et nederlag til FCM i den første kamp efter vinterpausen er træner Bo Henriksen fortrøstningsfuld.

Horsens. AC Horsens startede forårssæsonen med et nederlag, da holdet fredag aften tabte 0-2 på hjemmebane til Alka Superligaens førerhold, FC Midtjylland.

Trods nederlaget er Horsens-træner Bo Henriksen stolt af den præstation, som holdet udviste på banen.

- Jeg er stolt af den måde, vi spiller på i dag. Holdet leverer en fremragende præstation og viser, at de har en masse power på banen, siger Bo Henriksen.

Selv om midtjyderne fik scoret to gange i kampen, mener Henriksen ikke, at sejren skulle været gået til udeholdet.

- Jeg synes, at vi i dag spiller bedre end Superligaens p.t. bedste hold. Hvis vi spiller den her kamp ti gange, så ville vi vinde otte af dem, siger Henriksen.

Han mener, at de mange og store chancer, som Horsens havde, sandsynliggør, at holdet godt kunne have taget sejren.

Ifølge Henriksen skal holdet fokusere på, at kampen fredag aften sætter dagsordenen for, hvad spillerne kan forvente af hinanden. Han mener, at det kommer til at blive svært for Horsens kommende modstandere.

- Hvis vi kan spille sådan her, så er vi et helvede at spille imod for alle hold i Superligaen, siger Henriksen.

Horsens skal forsøge at revanchere nederlaget, når holdet på næste søndag på udebane skal møde FC Helsingør.

/ritzau/