AC Horsens' træner, Bo Henriksen, mener, at hans mandskab var heldige med at tage alle tre point i Aarhus.

AC Horsens formåede mandag aften at drille AGF på udebane, da det blev til en 2-1-sejr over aarhusianerne.

AGF havde rigeligt med muligheder for at få point i kampen, og Horsens-træner Bo Henriksen erkender, at det ikke havde været helt ufortjent, hvis hjemmeholdet havde fået point på kontoen.

- Ret beset er vi nok en smule heldige med, at vi vandt mod AGF.

- AGF har stor ære af, at de skabte så mange muligheder. De kunne have scoret fem eller seks gange, siger Bo Henriksen.

AGF brændte blandt andet tre friløbere, og Horsens-træneren er ikke helt tilfreds med, at hans mandskab tillod så mange chancer imod sig.

-Jeg kunne godt have været de fire-fem store chancer, som AGF fik, foruden. Det skal vi blive dygtigere til at dæmme op for, for ellers kommer vi til at indkassere rigtig mange mål.

- Fra mit eget synspunkt går præstationen ikke over i historien, men når vi vinder en kamp på denne måde, så hæver vi armene og hygger os over det, siger Bo Henriksen.

Venstrebacken Michael Lumb scorede Horsens andet mål i kampen, og han var ikke helt enig i sin træners tolkning af, at Horsens ikke var gode nok defensivt.

- Jeg synes, at vi stod godt rent defensivt. Vi kom godt nok lidt skidt i gang, men heldigvis havde vi en målmand, der gad at tage med hænder, siger Michael Lumb.

Venstrebacken er ekstra glad for sejren, for han synes, at han og holdkammeraterne har fortjent flere point den seneste periode.

- Sejren betyder faktisk rigtig meget for os, for jeg føler ikke, at vi har fået de point, vi har fortjent på det sidste.

- Det er en ekstra vigtig sejr, når vi slår AGF, som er en af vores direkte konkurrenter, siger Michael Lumb.

/ritzau/