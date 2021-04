Lokalrivalerne sendte Horsens endegyldigt ud af Superligaen, men klubben forventer at rykke hurtigt op igen.

AC Horsens spillede fredag uafgjort mod Vejle efter at have været foran 3-0, og klubben er dermed ude af Superligaen i den kommende sæson.

Selv om det længe har set sort ud for Horsens, er det først nu officielt, at holdet rykker ned i 1. division. Det gør ondt på cheftræner Jens Berthel Askou.

- Det er virkelig tungsindigt. Vi er alle enormt skuffede over, at vi rykker ned.

Det var Horsens´ lokalrivaler fra Vejle Boldklub, der sendte de gulklædte ned. Netop dét gør ekstra ondt, erkender Jens Berthel Askou.

- Det sidste, vi ønskede, var at rykke ned i en kamp mod Vejle. Det er der ingen, der bryder sig om. Heldigvis var der ikke nogle Vejle-fans på stadion.

Sportschef Niels Erik Søndergaard fortæller også, at han er ked af, at det netop var lokalrivalerne, der skulle give Horsens dødsstødet.

- Det er jo et arvefjendeopgør. Vi elsker at hade hinanden, så selvfølgelig betyder det noget, at det sker på denne måde.

Sportschefen er klar i spyttet, når det handler om målsætningerne for den kommende sæson.

- Vores målsætning er helt klart at rykke op igen, og det er også det, der vil blive meldt ud fra bestyrelsen. Vi har forsøgt at forynge truppen, og lige nu har vi mange unge spillere, som vi tror meget på.

- Den næste opgave, vi står over for, er at finde ud af, hvordan vi skal skrue lønbudgettet sammen, for vi kommer helt sikkert ikke til at kunne køre med samme budget, siger Søndergaard.

Jens Berthel Askou fortæller, at forårets præstationer giver forhåbninger om en kort tid i næstbedste række.

- Vores målsætning er at rykke op næste sæson. Vi skal nok komme ud på den anden side. Vi har mange spillere, der har taget et stort skridt i løbet af foråret, siger træneren.

/ritzau/