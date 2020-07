Horsens Bo Henriksen er ærgerlig over, at klubben har valgt at skære i budgettet omkring superligatruppen.

Tidligere på ugen fortalte AC Horsens formand Bo Pinholt til Horsens Folkeblad, at klubben har valgt at skære i superligabudgettet til næste sæson.

Budgettet omkring førsteholdet blev også skåret ned før igangværende sæson, og cheftræner Bo Henriksen er ærgerlig over, at der kommer til at være færre penge.

- Det gør absolut ikke vores forudsætninger bedre i forhold til at få et slagkraftigt hold, siger Henriksen.

- Men det er nu engang den strategi, klubben har valgt at følge, og det respekterer jeg. Sådan er virkeligheden desværre.

- Det var selvfølgelig bedre, hvis vi kunne øge det. Vi drømmer alle sammen om at få det bedste budget, men vi må erkende, hvor vi ligger i fødekæden.

En mulig vej til flere penge for klubben er at komme i Europa League-kvalifikationen, hvilket holdet kan opnå gennem playoffkampe. Det sætter Horsens alle sejl til efter.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at vinde puljen.

- Vi håber, vi i sidste ende kan komme til at spille finale om at komme i Europa. Det kunne være skægt, siger Horsens-træneren.

Horsens-keeper Matej Delac vurderer, at økonomi ikke er altafgørende for holdets færd i 3F Superligaen næste sæson.

- Det handler ikke så meget om økonomi, men mere om mentaliteten i truppen og om præstationerne på banen, siger Delac.

- Truppen er rigtig god og bred, så jeg tror på, at vi kan indfri vores mål næste sæson.

Trods den store selvtillid tilføjer målmanden, at alt kan ske i landets bedste række.

- Den danske liga er lidt mærkelig. Esbjerg vandt bronze sidste sæson, og nu er holdet rykket ned. Så man ved aldrig, hvad der kan ske.

