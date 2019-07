Horsens har styrket organisationen omkring Bo Henriksen, så cheftræneren får mere tid på træningsbanen.

Horsens-træner Bo Henriksen får fremadrettet mere støtte til de mange opgaver, han har i klubben.

Ud over at træne holdet har Henriksen også stået for indkøb og salg af spillere, så han har haft nok at se til, og derfor har Horsens styrket organisationen omkring Henriksen.

Det er endt med en løsning, hvor der ikke er rekrutteret forstærkning udefra, men internt i klubben.

- Vi har sat vores talentchef til at hjælpe mig mere med at rekruttere spillere og have kontakt med spilleragenter, siger Henriksen.

- Det betyder, at jeg har fået mere tid på træningsbanen, og der er meget hjælp at hente, og forhåbentlig kommer der også mere til vinter, selv om vi foreløbigt er i mål.

- Jeg skal nu snakke i færre timer med agenter og kan nøjes med at træffe beslutninger, når de skal træffes. Der er ingen tvivl om, at denne løsning er god for os alle sammen.

Selv om Horsens har fundet en umiddelbar løsning, vurderes det løbende, om der skal ske mere, siger direktør Kristian Nielsen.

- Vi har rykket talentchefen tættere på Bo og A-truppen og også styrket os på scouting-delen, forklarer direktøren.

- Nu kører vi med dette setup, men vi evaluerer løbende, om det er det rigtige. Er der noget, der ikke fungerer optimalt, ser vi på, hvad vi kan ændre på for at få det til at fungere.

Horsens besejrede søndag Silkeborg med 3-0, og det var klubbens blot tredje sejr i Superligaen i 2019.

Trods de svigtende resultater sidder Bo Henriksen sikkert i jobbet, forsikrer direktøren.

- Det er slet ikke for at skifte Bo ud, at vi har kigget og fortsat kigger på forstærkning til organisationen.

- Vi vil hjælpe Bo, som vi er meget glade for, og som har to år tilbage af sin kontrakt, siger Nielsen.

Silkeborg-træner Kent Nielsen erkendte efter 0-3-nederlaget til Horsens, at hans mandskab blev overspillet af Bo Henriksens tropper.

- Horsens var gode, og som kampen udviklede sig, var der klasseforskel, siger Silkeborg-træneren.

- Efter at de kom tidligt foran, stod de meget kompakt og spillede dygtigt. Vi havde hverken evner eller kvalitet til at spille os igennem deres kompakte enhed.

