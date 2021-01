Peter Therkildsen skifter permanent til Haugesund, efter at han i efteråret var udlejet fra Horsens.

Offensivspilleren Peter Therkildsen blev i slutningen af september udlejet fra Horsens til norske Haugesund resten af året. Nu er aftalen gjort permanent.

Således har Haugesund benyttet sig af en købsoption i aftalen, oplyser Horsens i en pressemeddelelse.

Horsens' sports- og talentchef, Niels Erik Søndergård, glæder sig over, at den 22-årige Therkildsen har fået sit gennembrud i norsk fodbold.

- Da vi lavede lejeaftalen med Haugesund, var det blandt andet for at give Peter Therkildsen mulighed for at få spilletid og blive prioriteret i et miljø, hvor der var bedre udsigt til at gå ind i startopstillingen end i AC Horsens, og han har gjort det så godt, at de har udnyttet købsoptionen, siger Søndergård.

Peter Therkildsen fik 29 optrædener i Superligaen i sæsonen 2019/20 under træner Bo Henriksen, men de fleste var dog som indskifter.

I Haugesund blev han fast starter på højrekanten i holdets 4-3-3-opstilling. Det har givet fornyet fodboldglæde, fortæller Therkildsen.

- Jeg er startet inde og har spillet 90 minutter, og det var været fedt at være en del af holdet og planerne, så jeg er glad for at skrive en længerevarende kontrakt, lyder det fra Peter Therkildsen.

Haugesund sluttede på niendepladsen i 2020-sæsonen i den bedste norske række, Eliteserien.

