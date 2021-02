Horsens tabte søndag 0-1 til FC Midtjylland på et mål, der ikke er klarhed over, hvorvidt var inde i mål.

VAR kom søndag atter til diskussion, da bundholdet AC Horsens ude tabte en tæt kamp mod de forsvarende mestre fra FC Midtjylland 0-1 i Superligaen.

Sejrsmålet, der blev scoret midt i anden halvleg af den belgiske højreback Dion Cools, var ifølge linjedommeren lige præcis over målstregen.

Da VAR-billederne efterfølgende ikke kunne konkludere hverken det ene eller andet, foreskriver reglerne, at dommerens første beslutning skulle stå ved magt.

Det irriterer Horsens-lejren, og cheftræner Jens Berthel Askou var efter kampen frustreret over, at målet fik lov at stå.

- De TV-billeder, jeg har set, har ikke vist entydigt, at bolden er inde. Det er frustrerende, men linjedommeren må jo være sikker, siger han.

Askou mener desuden, at det er proceduren som i dette tilfælde fejler.

- Jeg kunne godt ønske mig, at man i den situation havde ladet spillet køre, og hvis så billederne tydeligt kunne vise, at bolden var inde, så skulle de (VAR-dommerne, red.) nok have fanget den, siger den frustrerede Horsens-træner.

Forsvarsspilleren Søren Reese spillede hele kampen for Horsens, som har lejet ham i netop FCM. Han undrer sig efter kampen over, at der ikke findes et TV-billede, som tydeligt viste, om bolden var inde eller ej.

- Jeg undrer mig over, at man i en så kampafgørende situation ikke havde en vinkel, som kunne vise klart og tydeligt, om der var mål.

- Vi brugte ikke så meget energi på det derinde, og jeg havde ikke en særlig god vinkel på det. Man kan mene, hvad man vil om VAR, men det er bare træls, at vi skal stå og snakke om VAR efter kampen, siger 27-årige Reese.

FCM-matchvinderen Dion Cools kunne godt forstå frustrationen fra Horsens-lejren, men han mener, at der i den omvendte kamp i Horsens, var en lignende uklar VAR-situation, der gik de gules vej.

- Jeg husker kampen, som vi spillede i Horsens. Der fik Horsens et straffe, som jeg begik. Der var heller ikke billeder, der viste tydeligt, at jeg begik det. Så regnskabet går måske lige op nu, mener belgiske Cools.

