Både Horsens og AGF varsler rotation i startopstillingen frem mod onsdagens pokalkamp mellem de to hold.

To kampe på tre dage mod hinanden er realiteten for Horsens og AGF, der onsdag tørner sammen i pokalturnerings ottendedelsfinale.

Søndag spillede de to klubber nemlig i Superligaen mod hinanden, hvor det blev topholdet fra Aarhus, der i sidste ende trak det længste strå og vandt 2-1.

Blot tre dage senere mødes holdene så igen, når AGF søndag får Horsens på besøg. Det bliver en anderledes kamp for de to hold, der begge varsler rotation i startelleveren.

AGF-træner David Nielsen vil lige se sit holds fysiske tilstand efter søndagens kamp, men er ret sikker på, at der bliver spilletid til nogle af reserverne. Det er dog ikke ensbetydende med, at pokalturneringen nedprioriteres i AGF.

- Nu må vi lige se, hvordan alle har det, men der kommer helt sikkert skift på onsdag. Pokalturneringen og Superligaen har samme prioritet for os, fastslår han.

Horsens fyrede tirsdag Jonas Dal som træner, og derfor bliver det ligesom søndag assistenttræner Mads Lyng, som kommer til at stå i spidsen for holdet på onsdag.

Han vil ligeledes give spilletid til nye spillere, men det er af en lidt anden årsag.

- Der vil helt klart være nogle andre af vores spillere, som får chancen på onsdag.

- Vi spiller for at vinde, men hvis jeg skal vælge, så vil jeg allerhelst have tre point på søndag mod Brøndby, og derfor skifter vi lidt, siger den 37-årige Horsens-vikar.

Den korte periode mellem de to kampe er David Nielsen godt tilfreds med, især grundet trænerskiftet i Horsens.

- Vi kunne jo se nu, hvad Horsens ville med den nye træner. Det var vigtigt for os. Vi havde kun set video med kampe under en anden træner, og nu er der en ny træner, så det var godt at se inden, mener AGF-træneren.

Han er dog sikker på, at pokalkampen nok skal blive svær, da det ifølge ham bliver et frirum for bundholdet fra Horsens.

- Det bliver en svær nok kamp i sig selv. Horsens kommer til Aarhus for at få revanche, og Horsens får lidt fri fra Superligaen, så vi skal være klar til at kæmpe, og det er vi også, lyder det fra Nielsen.

/ritzau/