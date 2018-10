Bjarke Jacobsen var søndag middag tilbage hos sin gamle klub, og det markerede midtbaneprofilen med en scoring

Hjørring. Bjarke Jacobsen blev den store helt søndag middag, hvor han tegnede sig for den enlige scoring mod sin tidligere klub Vendsyssel, da Horsens vandt 1-0 i Hjørring.

Det glæder naturligvis midtbanespilleren, der var glad for at være tilbage og mener, det var specielt at score mod sin gamle klub.

- Det var dejligt at være tilbage. Det er virkelig et super sted, og jeg har så mange gode minder fra min tid heroppe.

- Det var selvfølgelig lidt specielt at score heroppe. Nu scorer jeg jo ikke et hav af mål, så at jeg skulle score her, det er selvfølgelig specielt, siger matchvinderen.

Horsens indtager lige nu en fjerdeplads i den tætte Superliga, men Jacobsen fokuserer mere på glæden ved de tre point og den vellykkede gameplan.

- Det er rigtig fedt at spille i Horsens lige nu. En fjerdeplads lægger vi ikke meget i, når rækken er så tæt. Taber vi de to næste, så vil det jo se fuldstændig anderledes ud.

- Vi startede faktisk dårligt. Men vi arbejdede stenhårdt og ændrede tingene. Vi ved vi kan stole på hinandens hårde arbejde, og så skal Horsens nok komme langt, siger Jacobsen.

Cheftræner Bo Henriksen er også yderst tilfreds med indsatsen og det hårde arbejde, holdet lagde for dagen.

Bo Henriksen understreger desuden, at det er uden betydning for ham, hvilken underholdningsværdi Horsens bringer til Superligaen.

- Man kan jo mene om fodbold, hvad man vil. For mig var det en stor oplevelse, at se gameplanen blive udført til perfektion.

- Det kan godt være, at vores fodbold ikke er for journalister. Men vi er fuldstændig geniale til at forsvare os, og så er jeg ligeglad med, hvad tilskuerne og journalisterne i Vendsyssel eller alle andre steder tænker om det, siger cheftræneren.

Horsens har fået 19 point i 13 kampe i denne sæson.

/ritzau/