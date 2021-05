AC Horsens-cheftræner Jens Berthel Askou skeler til næste sæson, når han sætter holdet og lægger taktikken.

AC Horsens er sikker på at rykke ud af Superligaen efter denne sæson, men spillerne er ikke gået på ferie, og søndag kom der point på kontoen i Aalborg.

Mod AaB fik østjyderne uafgjort efter et tidligt føringsmål. Det er med til at skabe optimisme frem mod næste sæsons kamp for oprykning.

- Det er vigtigt, at vi øver os i mange af de ting, som vi skal næste sæson. Vi tør tage mere fat i bolden, fordi vi forventer at tage mere initiativ i boldbesiddelsen efter sommeren.

- Det lykkedes okay mod AaB. Men vi skal også blive mere modige og stå højere på banen i perioder, siger cheftræner Jens Berthel Askou.

Blikket frem mod næste sæson i en lavere række betyder også, at træneren prioriterer anderledes.

Centrale spillere gennem foråret som Søren Reese og Bjarke Jacobsen startede således på bænken. Reese er på leje fra FC Midtjylland sæsonen ud, mens Jacobsen har kontraktudløb.

- Vi har spillet nogle kampe, hvor der er brugt mange kræfter. Det slider lidt med tre kampe på otte dage. Men der er også overvejelserne om, hvem det ser ud til, at vi kan beholde efter sommerferien.

- De spillere skal have nogle minutter sammen, når vi har muligheden for det. Nogle har stået lidt i skyggen og fortjener at spille. Det er en kombination af det hele, siger Jens Berthel Askou.

Selv om AC Horsens måtte sande nedrykningen tidligt, ser østjyderne ud til at slutte hæderligt. De har kun tabt to ud af otte kampe i Superligaens nedrykningsspil og er ubesejrede gennem de seneste fire opgør.

- Det er mere end godkendt i forhold til den sæson, vi har været igennem. Jeg regner også med, at der kommer flere point i de næste par kampe, slutter Askou.

AC Horsens sidste superligakampe i denne omgang er mod Sønderjyske og OB.

/ritzau/