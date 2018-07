AC Horsens' Peter Nymann kan sagtens se sig selv fortsætte som angriber, selv om det er en uvant position.

Horsens. I sidste sæson spillede AC Horsens Peter Nymann oftest højre back, men i kampen mod FC København og senest i 1-1-opgøret mod Randers FC har 35-årige Peter Nymann været at finde i angrebet.

På trods af at det er en lidt anden position, end den han er vant til, kan Peter Nymann godt se sig selv fortsætte som angriber.

Thomas Kortegaard (13) fra AC Horsens sparker frispark under Superliga-kampen mellem AC Horsens og Randers FC på Casa Arena i Horsens, 22. juli 2018.

»Jeg kan godt se mig selv fortsætte på angrebspositionen. Det er spændende at spille deroppe, og forhåbentlig bliver det bedre og bedre for hver kamp. Nu må vi se, om det fortsætter«

»Det er rigtig mange år siden, jeg sidst har spillet deroppe, så det kræver lidt tilvænning. Jeg prøver at få det bedste ud af det, men der er stadigvæk et stykke til, at jeg når det niveau, jeg gerne vil,« siger Peter Nymann.

Målmand Patrik Carlgren (1) fra Randers FC blev passeret da Mathias Kristensen (15) fra AC Horsens scorede på straffespark under Superliga-kampen mellem AC Horsens og Randers FC på Casa Arena i Horsens, 22. juli 2018.

Ifølge ham selv mangler han lidt at rykke med inde i boksen.

»Der lidt at arbejde med inde i boksen, hvor jeg godt kan blive bedre i hovedspillet og det fysiske spil, så det skal der selvfølgelig arbejdes på for at blive en god angriber,« siger Peter Nymann.

Valget af Peter Nymann som angriber har betydet, at Oliver Drost er startet på bænken i de seneste to kampe mod FC København og Randers FC.

Peter Nymann (11) fra AC Horsens (th) forsøger at passere Nicolai Poulsen (38) fra Randers FC under Alka Superliga-kampen mellem AC Horsens og Randers FC på Casa Arena i Horsens, 22. juli 2018.

»Jeg vil selvfølgelig helst spille, men jeg respekterer trænerens valg, og der er ikke andet for end at arbejde mig ind på holdet,« siger Oliver Drost.

Oliver Drost blev skiftet ind i første halvleg, da Jonas Borring måtte udgå med en hovedskade.

»Det går bedre og bedre med at arbejde mig ind på holdet. Nu fik jeg minutter mod Randers, og herfra er det bare at bygge på, og så skal det nok komme,« siger Oliver Drost.

/ritzau/