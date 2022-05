Homoseksuelle par er ikke velkomne på flere hoteller i Qatar, når der i slutningen af året er VM i Fodbold i landet.

Det løftede flere medier sløret for fredag – heriblandt DR – da de kunne beskrive, hvordan homoseksualitet bliver undsagt på i hvert fald tre af de hoteller, som FIFA anbefaler, at fodboldfans benytter i Qatar.

Det vækker stor utilfredshed i LGBT+ og hos sekretariatshefen, Susanne Branner Jespersen.

»Jeg tænker, at det understreger, at LGBT+-personer ikke er så velkomne til VM i Qatar, som FIFA ellers påstår, at de er,« siger hun og fortsætter:

Susanne Branner Jespersen er forperson for LGBT+ Danmark. Foto: Mathias Svold

»Jeg synes, at det er et kæmpe problem, at man afholder VM i et land, som er så problematisk. Qatar er et land, der i den grad overtræder menneskerettighederne,« siger hun.

Ifølge de nyeste undersøgelser om LGBT+-personers sikkerhed, er Qatar det 14.-værste sted i verden at rejse til for LGBT+-personer. Dette skyldes Qatars ekstreme syn på homoseksuelle personer, hvor eksempelvis sex mellem to mænd kan give dødsstraf.

Grundet disse katastrofale forhold i landet for LGBT+-personer mener Susanne Branner Jespersen, at der bør gøres noget fra dansk side, inden bolden ruller om godt et halvt år i Qatar.

»Vi mener, at regeringen burde gå ud og fordømme Qatar på det allerkraftigste. Når vi så reaktionerne mod Ungarn i forbindelse med EM i sommer, så burde det her jo også kalde på en kraftig fordømmelse af Qatars behandling af minoriteter generelt, LGBT+personer, migrantarbejdere og andre,« siger hun.

LGBT+ Danmark har selv bedt Udenrigsministeriet om at udarbejde en rejsevejledning, der kan guide LGBT+-personer i forbindelse med slutrunden.

»Jeg vil sige, at hvis man vælger at rejse til Qatar, så skal man være meget opmærksom på, hvordan man gebærder sig dernede for ikke at udsætte sig selv for fare.«

»At FIFA kan tage en beslutning om at tillade værtskabet i et land, der i den grad krænker menneskerettighederne. Det, synes jeg, er under al kritik,« siger hun.

En person, der er gået i stik modsat retning af Susanne Branner Jespersens holdning og i stedet promoverer slutrunden i Qatar som VM-ambassadør, er den danske kvindelige landsholdsspiller Nadia Nadim.

De stjerner, som vælger at blive VM-ambassadører, er Susanne Branner Jespersen langtfra fan af.

»Jeg synes, at det er meget svært, at der er nogen som helst, der skal promovere den her slutrunde i Qatar. Lad mig sige det sådan,« siger Susanne Branner Jespersen.