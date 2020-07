Da Watford-anføreren Troy Deeney for nogle uger siden fortalte, at der er en homoseksuel spiller på hvert fodboldhold, vakte det opsigt.

Men noget kunne tyde på, at angriberen har ret. For i et brev offentliggjort af The Justin Fashanu Foundation fortæller en unavngiven Premier League-spiller, at han er homoseksuel – men han tør ikke springe ud.

'Jeg er homoseksuel. Selv det at skrive det i dette brev er stort for mig. Men kun min familie og en særlig vennegruppe er bekendt med min seksualitet. Jeg føler mig ikke klar til at dele det med mit hold eller min træner. Det er hårdt,' skriver spilleren i brevet ifølge Mirror.

Det britiske medie har fået lov til at gengive brevet i sin fulde længde, af The Justin Fashanu Foundation, som er oprettet i den tidligere britiske fodboldspiller Justin Fashanus navn.

Troy Deeney har tidligere fortalt, at han mener, der er en homoseksuel på hvert fodboldhold. Foto: RICHARD HEATHCOTE Vis mere Troy Deeney har tidligere fortalt, at han mener, der er en homoseksuel på hvert fodboldhold. Foto: RICHARD HEATHCOTE

Fashanu var den første britiske fodboldspiller til at springe ud som homoseksuel tilbage i 90'erne.

I 1998, otte år efter at Fashanu var sprunget ud, begik han selvmord i en alder af 37 år.

Fonden er sidenhen blevet oprettet af Fashanus niece med det formål at udrydde homofobi og racisme i fodboldverdenen.

Og fonden har da også været med til at støtte den unavngivne fodboldspiller, skriver han i brevet.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen Sind. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Kilde: sind.dk

Alligevel har den unavngivne fodboldspiller endnu ikke turdet stå frem med navn, men han skriver i brevet, at han snart håber, det vil være muligt, da det i øjeblikket påvirker hans mentale tilstand.

'I øjeblikket undgår jeg helt forhold. Jeg håber virkelig, at jeg snart vil møde en, som jeg vil være i stand til at stole nok på. Sandheden er, at jeg ikke tror fodbolden er klar til, at en spiller springer ud. Spillet vil kræve radikale ændringer, hvis jeg skal føle mig i stand til at tage det skridt,' lyder det i brevet.

Ifølge spilleren er der blandt andet nødt til at ske ændringer hos både fans, spillere, trænere, agenter og klubejere, da han flere gange har hørt homofobiske tilråb og kommentarer under kampe.

Spilleren fortæller også i brevet, at planen i øjeblikket først er at springe ud, når fodboldkarrieren er lagt på hylden.