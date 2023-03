Lyt til artiklen

Det skabte store overskrifter verden over for to år siden, da Josh Cavallo som den første aktive professionelle mandlige fodboldspiller sprang ud som homoseksuel.

Adelaide United-spilleren fik masser af støttende tilkendegivelser, og siden er yderligere to professionelle spillere, Blackpools Jake Daniels og Sparta Prag-spiller Jakub Jankto, sprunget ud.

Men det er dog ikke ensbetydende med, at hadet og vreden mod Josh Cavallo er stoppet.

Den 23-årige australier fortæller til BBC, at han fortsat indimellem modtager dødstrusler og andet skidt på eksempelvis de sociale medier.

»De kommer, når man mindst venter det. For det meste er jeg o.k. med det, fordi det bare er folks usikkerheder, der kommer frem. Men indimellem kommer det op på mobilen bare sådan 'bang', når jeg bare går rundt derhjemme og ikke har lyst til at tænke på det,« siger Josh Cavallo og fortsætter:

»Det kan være hårdt. Det er to år siden nu, og der kommer fortsat dødstrusler mod mig. Er det acceptabelt? Nej, selvfølgelig ikke. Det er frastødende.«

Han fortæller, at det er en pris, han var klar over, han var nødt til at betale, da han åbent valgte at fortælle om sin seksualitet.

»Jeg er bevidst om, at jeg er nødt til at gå gennem det her, hvis jeg skal vise vejen for andre. Jeg gør det for dem, der lider i stilhed.«