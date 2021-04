Han er verdenskendt som skuespiller. Men nu kan Matthew McConaughey også kalde sig medejer af en fodboldklub.

For lidt siden blev han præsenteret som medejer og kulturdirektør i MLS-klubben Austin FC – den nyeste klub i den amerikanske liga – og det skete, selvom han faktisk aldrig havde troet, det skulle ske.

Men det ændrede hans kone, Camila Alves, i den grad på. Det fortæller den 51-årige skuespiller i et interview med CNN Sports.

Han spillede selv fodbold som ung og støttede sit lokale NFL-hold, men han havde aldrig forestillet sig at blive en del af den 'anden' fodboldverden. Indtil han mødte sin kone, Camila Alves. Hun gav ham en klar besked.

Matthew McConaughey og konen, Camila Alves, under Formel 1 i 2019. Foto: SUZANNE CORDEIRO Vis mere Matthew McConaughey og konen, Camila Alves, under Formel 1 i 2019. Foto: SUZANNE CORDEIRO

»Du møder kvinden i dit liv, og hun er fra Brasilien. Juhu! Hun sagde: 'Du har bare at lære denne her slags fodbold at kende, hr. McConaughey',« siger skuespilleren, der er kendt fra blandt andet 'Interstellar', 'Dallas Buyers Club' og tv-serien 'True Detective'.

Mødet med Camila Alves gjorde, at han fik sprøjtet fodbold i blodårerne, som han selv forklarer det, ligesom deres tre børn også bare har gjort, at han nu elsker sporten i endnu højere grad.

»Vi rejser verden rundt, og her har vi fundet kærligheden til fodbold, for det er den eneste sport, du kan dyrke overalt. I byen, på landet, i New York, i Timbuktu,« forklarer McConaughey, der har været gift med Camila Alves siden 2012.

Siden den amerikanske skuespiller gik ind i Austin FC, er interessen for klubben i den grad steget.

Klubben har solgt alle sæsonkort – hvilket er omkring 15.500 af slagsen – og 14.000 står på venteliste til et.

Matthew McConaughey fortæller, at han håber, at interessen for fodbold vil fortsætte med at stige i USA.

»Når det bliver førstevalget for ungdommen, er det blevet en integreret del af vores kultur. Hvis fodbold ikke er den nye sport i USA, er det den nye sport i det nye USA,« lyder det fra Hollywood-stjernen.