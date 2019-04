Tirsdagens kamp mellem Tottenham og Brighton havde en helt særlig gæst på tribunen.

Der var nemlig fornemt besøg fra Hollywood, da Zac Efron var til kampen.

Han blev spottet af flere tv-kameraer under kampen, og Tottenham har da også selv delt på Twitter, at skuespilleren, der fik sit gennembrud i 'High School Musical', så kampen.

Han har da også under og efter kampen fået en del opmærksomhed, og ikke blot fordi han var til stede.

Great to welcome @ZacEfron to our home this evening! #PL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/iBe43vYNFM — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 23. april 2019

For før og under opgøret var Zac Efron iført den klassiske hvide Tottenham-trøje, og på sin Instagram har han skrevet:

'Landede lige i London og tog direkte på banen. Tak Dele (Alli, red.) for invitationen og tillykke med den vigtige sejr,' skriver skuespilleren.

Men internettet glemmer som bekendt aldrig, og Zac Efron har da også fået lidt røg og er kommet i modvind hos nogle af Tottenhams fans, efter det kom frem, at han så kampen.

For tidligere har han poseret i en Arsenal-trøje, og det vækker ikke just begejstring hos alle. Her er blot et udpluk af de mange kommentarer:

'Fake fan, han har haft en Arsenal-trøje på'

'Han burde ikke få en god velkomst, vel'

'#FalskeIdoler'

'Sikke en joke'

'Han har aldrig været Spurs-fan'

'Plastikfan'

Der er dog også en del, der er begejstrede for at Hollywood-stjernen lagde vejen forbi, og nogle spekulerer i, om det kunne være den 'omvendte Drake-forbandelse'.

I forhold til ham var der nemlig en klar tendens. Et billede taget med Drake betød, at fodboldspillerens hold ville tabe den næste kamp. Det skete blandt andre for PSG-spilleren Layvin Kurzawa og Arsenals Pierre-Emmerick Aubameyang.

På billedet tirsdag aften poserer Zac Efron med Moussa Sissoko og Kyle Walker-Peters, men som bekendt tabte Tottenham ikke kampen.

I stedet blev det til en sejr på 1-0, og det matchvindende mål blev