All right, all right, all right.

Hollywood-skuespilleren Matthew McConaughy sørger ikke bare for at komme rundt til baseballkampe og Formel 1-løb på amerikansk jord, når han ikke er i gang med at lave film.

Så ser han også fodbold.

Tirsdag var han i London til et Champions League-brag mellem Chelsea og Lille. Og på ægte Holloywood-manér var han naturligvis også en tur i omklædningsrummet efter kampen.

Vis dette opslag på Instagram Oscar winner @officiallymcconaughey in the house supporting the Blues yesterday! Thanks for visiting us, Matthew! #CFC #Chelsea #CHELOSC Et opslag delt af Chelsea FC (@chelseafc) den 11. Dec, 2019 kl. 1.49 PST

Her kunne Matthew McConaughey besøge nogle glade Chelsea-spillere og træner Frank Lampard, der havde vundet 2-1 over Lille og dermed gået videre til ottendedelsfinalerne.

Så kom kameraerne frem, og et par af Chelsea-spillerne skulle lige have dokumenteret besøget af 'Dallas Buyers Club'-, 'True Detective'- og 'Interstellar'-stjernen. Det samme gjorde Chelsea på sin Instangram-profil.

Matthew McConaugheys landsmand, hurtigløberen Christian Pulisic, fik taget et billede og givet en Chelsea-trøje til Hollywood-stjernen, hvorefter den danske landsholdsspiller Andreas Christensen også fik taget billeder med ham. Se billedet nederst i artiklen.

Fra Chelseas gruppe gik også Valencia med Daniel Wass på holdet videre efter en dramatisk afslutning på kampen mod Ajax. Det kan du læse mere om her.

Hollywood-stjernen Matthew McConaughey med danske Andreas Christensen. Foto: Instagram: Chelsea FC Vis mere Hollywood-stjernen Matthew McConaughey med danske Andreas Christensen. Foto: Instagram: Chelsea FC