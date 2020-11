Den walisiske fodboldklub Wrexham har nu officielt fået to meget prominente ejere.

Det drejer sig om stjerneskuespillerne Ryan Reynolds og Rob McElhenney.

Reynolds er nok den mest kendte af de to. Blandt andet for sin rolle i 'Deadpool', mens McElhenney blandt andet har skrevet serien 'It's Always Sunny in Philadelphia', som han også selv spiller med i.

Wrexham spiller til daglig med i det engelske ligasystem, hvor holdet hører hjemme i den femtebedste række – National League.

Klubben bekræfter selv det opsigtsvækkende ejerskifte på Twitter, hvor de to herrer får lov at komme med lidt reklame for klubbens hovedsponsor, Ifor Williams Trailers.

A message from our owners-elect...



Welcome to Wrexham AFC, @RMcElhenney and @VancityReynolds



#WxmAFC pic.twitter.com/ho1vV8cvry — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) November 16, 2020

Skuespillerne har overtaget klubben fra klubbens egne fans, der hidtil har ejet Wrexham. Med overtagelsen regner man med, at der vil komme en investering på omkring to millioner pund (cirka 17 millioner kroner), som skal udvikle klubben yderligere.

Ryan Reynolds er nu blevet klubejer. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Ryan Reynolds er nu blevet klubejer. Foto: SHANNON STAPLETON

Rob McElhenney er medejer af Wrexham. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Rob McElhenney er medejer af Wrexham. Foto: CHRIS DELMAS

Der mangler dog blot de sidste detaljer.

Reynolds fortalte klubbens fans tidligere i november, at både han og McElhenney vil komme på stadion så meget, de kan.

»Vi vil gerne være på Racecource Ground (klubbens stadion, red.) så meget som muligt – til så mange kampe, jeg kan nå. Vi vil have en øl med fansene. I kommer til at blive trætte af os! Vi vil gerne være fremragende ambassadører for klubben og vise den frem til verden,« sagde Reynolds på et møde med fansene ifølge The Guardian.

Wrexham har fået en blandet start på sæsonen efter de første seks kampe, hvor det kun er blevet til syv point.