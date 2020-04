Den hollandske sæson spilles nok ikke til ende, efter at Holland har forlænget forsamlingsforbuddet i landet.

Der skal ikke spilles mere fodbold i Holland i denne sæson.

I hvert fald ikke hvis det står til Det Hollandske Fodboldforbund (KNVB), som tirsdag meddeler, at man ikke ønsker at fortsætte med at spille i denne sæson.

Udmeldingen kommer, efter at Mark Rutte, Hollands premierminister, har forlænget forsamlingsforbuddet med tre måneder på grund af udbruddet af coronavirus.

Dermed kan der ikke spilles fodbold med tilskuere før tidligst 1. september.

KNVB vil dog tale med Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), inden man endegyldigt giver sæsonen dødsstødet, men piler peger kraftigt i den retning.

- Den professionelle fodboldkomité har intention om ikke at fortsætte med at spille 2019/2020-sæsonen.

- KNVB vil konsultere Uefa, hvorefter der vil blive truffet en beslutning, skriver forbundet på sin hjemmeside.

Tirsdag deltog Holland i et videomøde med Uefa, som opfordrer alle lande til at spille sæsonen til ende.

Uefa har dog også blødt op, i forhold til tidligere udmeldinger om at det kan koste lande deltagelse i de europæiske klubturneringer.

Den seneste udvikling har gjort, at Holland vil droppe resten af denne sæson, hvis ellers det kan godkendes af Uefa.

Uefa holder et nyt møde torsdag, og fredag skal de hollandske fodboldklubber mødes for at diskutere sagen.

Tidligere har også Belgien besluttet sig for at ville afslutte sæsonen før tid. Dog har Belgien udskudt den endelige beslutning, da man ligesom Holland ønsker Uefas accept.

/ritzau/