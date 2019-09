Hollandsk politi har anholdt omkring 100 Lille-fans før den franske klubs Champions League-kamp ude mod Ajax.

Tirsdagens Champions League-kamp mellem Ajax og Lille har fået en dramatisk optakt tirsdag eftermiddag.

Således har hollandsk politik anholdt omkring 100 Lille-fans i centrum af Amsterdam.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en erklæring oplyser politiet, at de tilbageholdte er mistænkt for at forstyrre den offentlige orden, tænde fyrværkeri og være voldelige.

Opgøret i Champions Leagues gruppe G begynder klokken 21.

/ritzau/