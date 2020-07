Frank de Boer er ikke længere træner i Atlanta United, der er kommet skidt fra land efter coronapausen.

Hollænderen Frank de Boer er færdig som cheftræner for Atlanta United i den amerikanske Major League Soccer.

Atlanta er kommet sløjt i gang efter den ufrivillige coronapause og har lidt tre nederlag i tre kampe.

Klubben meddeler fredag beslutningen på sin hjemmeside.

- Efter at have diskuteret det med Frank kom vi frem til en fælles beslutning om at gå hver til sit.

- Ved at vinde to trofæer i sin første sæson vil han altid være en del af klubbens historie, lyder det blandt andet fra Atlanta Uniteds præsident, Darren Eales.

Frank de Boer blev ansat i december 2018 og havde pæn succes i sit første år i klubben, der under hans ledelse vandt to cupturneringer.

Den tidligere storspiller indledte sin trænerkarriere i Ajax, som han førte til det hollandske mesterskab i fire sæsoner i træk fra 2011 til 2014.

Succesen gjorde de Boer til et varmt navn i større ligaer, men han har haft svært ved at nå de samme højder uden for Holland.

I 2016 blev han ansat i Inter, men det blev aldrig nogen succes. 85 dage senere var de Boer fyret med en sløj statistik på bare 5 sejre i 14 ligakampe.

Endnu værre gik det i engelske Crystal Palace, hvor han forsøgte sig som manager i 2017. Efter fire nederlag i fire kampe blev han sendt på gaden.

I Atlanta er ledelsen nu gået på jagt efter Frank de Boers afløser.

/ritzau/