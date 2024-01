Den tidligere hollandske landsholdsspiller Marc Overmars er blevet udelukket for alle positioner i professionel fodbold i mindst et år.

Beslutningen er taget af det det internationale fodboldforbund (FIFA), som har skærpet Marc Overmars straf, der i første omgang kun gjaldt i hollandsk fodbold.

I februar 2022 forlod Marc Overmars stillingen som sportsdirektør i Ajax, da han havde sendt upassende beskeder til adskillige af klubbens kvindelige ansatte.

Ifølge hollandske De Telegraf blev Overmars dømt på baggrund af 300 sider af beskeder, hvor en stor del af dem var af seksuel karakter.

Inden Overmars blev sportsdirektør, spillede han også selv i Ajax, hvor han var med til at vinde tre hollandske mesterskaber og Champions League i 1995.

Efterfølgende spillede han også i klubber som Arsenal og FC Barcelona.

Overmars har desuden spillet 86 kampe for det hollandske landshold.

Hollænderen havde været sportsdirektør i Ajax siden 2012 og forlod jobbet i februar 2022 som følge af sagen.

»Jeg undskylder. For en i min stilling er det helt uacceptabelt.«

»Det kan jeg godt se nu. Men det er for sent. Jeg kan ikke se andre muligheder, end at jeg forlader Ajax. Det har også haft kæmpe betydning for mit privatliv. Derfor beder jeg alle om at lade min familie og mig være i fred, sagde han i forbindelse med afskeden.«