Holland vandt gruppe E ved VM i kvindefodbold, hvor en scoring i overtiden sendte Cameroun videre.

De hollandske fodboldkvinder ryddede bordet, da de torsdag sikrede sig førstepladsen med maksimumpoint i gruppe E ved VM i kvindefodbold.

Holland besejrede Canada 2-1, og dermed har Holland hentet tre sejre i gruppespillet og vundet gruppen med ni point.

Begge hold var inden opgøret sikre på videre avancement i turneringen, så det handlede udelukkende om gruppesejren.

Canada slutter med seks point efter sejre over New Zealand og Cameroun som en scoring fem minutter inde i overtiden vandt 2-1 og dermed også gik videre som en af de fire bedste treere i grupperne.

Hollands kamp var uden scoringer i første halvleg, men i det 54. minut, sørgede Anouk Dekker for 1-0 til Holland på et hovedstød.

Christine Sinclair udlignede for Canada efter en time, men Lineth Beerensteyn satte foden på et indlæg tæt ved mål og sikrede Holland 2-1-sejren.

New Zealand og Cameroun tørnede sammen i jagten på at blive blandt de bedste treere.

Begge nationer havde på forhånd nul point, og der skulle en sejr til hos dem begge for at holde liv i håbet.

Cameroun kom foran efter 57 minutter på lidt af en perle af Ajara Nchout. Hun modtog bolden i feltet, tæmmede den og rundede nogle forsvarsspillere, inden hun køligt lagde bolden i mål til 1-0.

Dermed var Cameroun på vej mod muligt avancement, men det hele blev spoleret ti minutter før tid, da New Zealand udlignede til 1-1.

Det var såmænd et uheldigt selvmål af Cameroun, da Aurelle Awona sendte bolden i eget net efter et indlæg fra New Zealand.

Ajara Nchout blev dog den helt store helt, da hun efter en fornem dribletur sendt bolden i nettet og sikrede 2-1 sejren dybt inde i overtiden.

Dermed har Cameroun en bedre målscore end Nigeria i gruppe A, og er sikkert videre sammen med Kina og Brasilien, mens Argentina med to point i gruppe D helt sikkert er ude.

Senere torsdag kan Chile med en sejr måske knibe sig forbi Nigeria med en stor nok sejr over Thailand, som omvendt skal eksplodere i et urealistisk målorgie i en sejr for at nå avancement.

