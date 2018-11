På to mål i de sidste fem minutter sikrede Holland 2-2 ude mod Tyskland og vandt gruppe A i Nations League.

Hollands fodboldlandshold har igen noget at fejre. I sommer glimrede "Oranje" ved sit fravær ved VM, men næste sommer har holdet chancen for at vinde Nations League.

Mandag aften blev det en kendsgerning, at Holland vinder gruppe A på det højeste niveau i turneringen, efter det blev 2-2 ude mod Tyskland. Dermed er Holland klar til semifinalerne i sommeren 2019.

Tyskland styrede ellers mod en sikker og fortjent sejr, men to hollandske mål i de sidste fem minutter sendte Holland i top med syv point. Gruppens tredje hjul, Frankrig, sluttede også på syv point, men var dårligere indbyrdes mod Holland.

/ritzau/