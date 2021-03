5000 fans med negative coronatest kan overvære VM-kvalifikationskampen mellem Holland og Letland i marts.

5000 hollandske fodboldfans får 27. marts en oplevelse, som kun er de færreste forundt for tiden - at overvære en fodboldkamp på stadion.

Som del af et forsøg får 5000 tilskuere med en frisk, negativ coronatest lov til at overvære Hollands VM-kvalifikationskamp i slutningen af måneden mod Letland. En del af dem kan endda slippe for mundbind.

Det oplyser Det Hollandske Fodboldforbund (KNVB) ifølge Reuters.

Forsøget skal være med til at vise, om det kan være forsvarligt at åbne op for et begrænset antal tilskuere på stadioner trods coronavirussets fortsætte hærgen.

Det er regeringen og KNVB, som i fællesskab forestår forsøget, hvor man vil undersøge, hvor mange "kontaktsituationer" der opstår under en sådan begivenhed.

- Dette er et godt forsøg, med hvilket vi kan vise, at der forhåbentlig snart kan komme fans på stadion igen, siger Gijs de Jong, generalsekretær i KNVB.

Tilskuerne kan ved indgangen til stadion med en app dokumentere deres negative coronatest ifølge forbundet.

Som led i forsøget bliver tilskuerne inddelt i forskellige sektioner på det store nationalstadion i Amsterdam, Johan Cruijff Arena. I nogle af sektionerne skal fansene end ikke bære mundbind og kan råbe og synge, som de har lyst til.

Holland kørte i sidste måned lignende forsøg på kampe i de lavere klubrækker med omkring 1300 fans.

Holland er blandt værtslandene til EM i juni, og derfor skal forsøget ligeledes bane vej for, at der kan komme tilskuere til slutrunden.

I Danmark arbejder Divisionsforeningen, som står for landets bedste fodboldrækker, fortsat på at kunne lave forsøg med at lukke fans ind til kampe. Endnu har sundhedsmyndighederne og ministeriet dog ikke givet tilladelse til at igangsætte forsøget.

/ritzau/Reuters/