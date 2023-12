England og Skotland var ved at sikre et britisk drømmeresultat i forhold til OL, men det fik Holland ødelagt.

England og Skotland var tirsdag tæt på at spille Storbritannien nærmere deltagelse i kvindernes fodboldturnering ved OL i Paris.

Men hverken de engelske eller skotske spillere kan længere drømme om at repræsentere Storbritannien i Frankrigs hovedstad næste sommer efter en dramatisk tirsdag aften i Nations League.

De fælles britiske OL-drømme fik Hollands fodboldkvinder slukket med to overtidsmål i en 4-0-sejr over Belgien.

Den hollandske sejr var nøjagtig nok til at sende Holland videre til finalestævnet i Nations League på en bedre målforskel end England.

England og Skotland mødtes på samme tidspunkt i Glasgow, og selv om England vandt udekampen 6-0 og længe så ud til at gå videre til finalestævnet, så endte det anderledes.

I Tilburg bragte Holland sig i overtiden foran med 3-0, hvilket for en stund bragte Holland til tops i Nations League-gruppen, da England på det tidspunkt blot førte 5-0 i Glasgow.

En engelsk scoring til 6-0 tre minutter inde i overtiden betød, at England kravlede tilbage på førstepladsen, men minsandten om ikke Holland slog til igen med en ny scoring mod Belgien.

Forud for tirsdagens kampe havde Hollands landstræner Andries Jonker talt om det underlige i, at netop England og Skotland skulle mødes på grund af de fælles britiske OL-interesser.

I olympisk sammenhæng stiller England og Skotland ikke op som selvstændige nationer, men som Storbritannien.

Fra både engelsk og skotsk side blev eventuelle spekulationer om, at Skotland ville tabe med vilje betegnet som uhyrlige.

Finalestævnet i Nations League til februar får ud over Holland deltagelse af Spanien, Tyskland og Frankrig.

De to finalister får adgang til OL, men da Frankrig som vært for legene allerede er sikret en OL-plads, kan tredjepladsen også være nok til at indløse den olympiske billet.

/ritzau/