Klokken 22.00 søndag aften. Her fik den sidste halvdel af otte spillere beskeden om, at de ikke skulle med til VM.

Landstræner Åge Hareide havde allerede for to uger siden bebudet, at han ville skære truppen ned fra 35 til 27 inden mandagens træning, og nordmanden var i gang ud på de sidste timer af søndagen.

De fire spillere, Jesper Hansen, Riza Durmisi, Pierre-Emile Højbjerg samt Kenneth Zohore, der alle deltog i sidste uges træning med 18 andre landsholdsspillere, fik beskeden ansigt til ansigt allerede fredag, da spillerne har holdt fri i weekenden, og søndag aften, da dommeren havde fløjtet kampen mellem Rosenborg og Brann af i Norge, kom så turen til Robert Skov, Nicolai Boilesen, Mathias Jensen og Daniel Wass.

Fælles for de fire var, at ingen af dem overhovedet nåede at vise sig frem for Åge Hareide, da de havde spillet frem til det sidste med deres klubhold.

»Det er altid vanskeligt at skære nogle fra. Dem, som var her, talte jeg med, og de andre fire ringede jeg til, da Rosenborg og Brann-kampen var færdigspillet,« siger Åge Hareide og forklarer, at han foretrækker at give sådanne beskeder ansigt til ansigt.

»Det er jo bedst at se dem i øjnene. Men det er svært at få besøgt dem alle. Det har jeg ikke tid til, men det at tale med dem, var også godt, så det var fint,« siger Åge Hareide, der har måttet se nogle spillere blive slemt skuffet over modtagelsen af beskeden.

Daniel Wass er én af dem, der er blevet sorteret fra af landstræner Åge Hareide. Foto: Javier Etxezarreta Daniel Wass er én af dem, der er blevet sorteret fra af landstræner Åge Hareide. Foto: Javier Etxezarreta

»De fleste af alle dem, som har været med før, er meget skuffede. Det er altid svært. Du skal forsøge at begrunde det på bedst mulige måde, også over for spillerne, og det er næsten lige meget, hvad du siger, så er det svært for spillerne at acceptere det, og det forstår jeg godt. Men sådan skal det også være, de skal være skuffede. Hvis de ikke havde været det, havde jeg været bekymret.«

Særligt på de sociale medier har Åge Hareide fået røg for ikke at udtage de bedste spillere, ikke mindst Daniel Wass, Pierre-Emile Højbjerg og Riza Durmisi, som alle enten har spillet med stor succes for deres klubhold eller været en stor del af kvalifikationen, men Åge Hareide afviser, at han tog dem med i bruttotruppen for blot at lukke ned for eventuel kritik.

»Jeg bekymrer mig ikke om de sociale medier, hvis jeg gjorde det, skulle jeg stoppe i jobbet. Der er altid spekulationer, uanset hvad du gør. De var med i bruttotruppen, hvis vi skulle få nogen skader, for så ville det være naturligt at se deres vej, og det har jeg sagt til Højbjerg og Wass, men fordi alle vores midtbanespillere er friske, har vi valgt loyalitet og anerkendt det arbejde, de har lavet hele vejen igennem,« siger Åge Hareide og giver den begrundelse, han også har serveret til Daniel Wass, der har haft en rigtig god sæson i La Liga og sammen med Pione Sisto har lavet flest assister, ni, som midtbanespiller i hele ligaen,

»Han var med i bruttotruppen, fordi vi kunne få skader selvfølgelig. Som jeg sagde til Daniel i går, har vi prioriteret loyaliteten fra de spillere, som har været med hele vejen. Det har været tungen på vægtskålen i forhold til Wass og Højbjerg, for de har begge gjort det godt mod slutningen af sæsonen, men nu har spillerne knoklet sammen for landsholdet i over godt et år og spillet mange kampe og været vigtige for holdet både til træning og i kampene, så dem har jeg prioriteret, fordi vi kender dem bedst.«

Michael Krohn-Dehli (i midten) er stadig i spil til at blive en del af den 23-mandstrup, der kommer med til VM. Foto: Anders Kjærbye - Ritzau/Scanpix Michael Krohn-Dehli (i midten) er stadig i spil til at blive en del af den 23-mandstrup, der kommer med til VM. Foto: Anders Kjærbye - Ritzau/Scanpix

Alligevel var der dog også plads til en kanin i Michael Krohn-Dehli, der om få dage fylder 35 år og ikke har spillet en landskamp siden november 2015. Deportivo La Coruna-spilleren er med, efter Jon Dahl Tomasson har talt med sin tidligere holdkammerat i AC Milan, Clarence Seedorf, der i efteråret var cheftræner for den nedrykkede spanske klub. Det er ikke blevet til nogen live-kampe med Krohn-Dehli for landstrænerteamet.

»Jon kender Krohn-Dehli meget godt, og jeg kender ham også. Jeg mødte Krohn-Dehli i februar i Molde, da Sevilla spillede mod dem i Europa League. Vi vil gerne have Krohn-Dehli med, på grund af hans erfaring, men ikke mindst på grund af hans kvaliteter som fodboldspiller. Han er dygtig. Jeg har altid kunnet lide ham som fodboldspiller, men så blev han skadet og forsvandt ud, men han er kommet tilbage, og på det sidste har vi haft meget kontakt med Deportivo, og Jon kender jo Seedorf rigtig godt, og jeg tror, han kan få et ærligt svar fra ham i forhold til, hvordan Michael ser ud. Vi har jo kun set på tv-billeder i fjernsynet og på computeren, så nu skal vi se, hvordan han ser ud,« lyder det fra Åge Hareide, der ikke udelukker, at et endnu par spillere blive siet fra truppen inden testkampen mod Sverige lørdag.

Senest 4. juni skal han have barberet 27 navne ned til 23.