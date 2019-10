I solskin og midt på stadion stillede Oleksandr Zinchenko det store spørgsmål.

Og Manchester City-stjernen fik et stort og rungende 'ja' fra sin kæreste, tv-værten Vlada Sedan.

Det afslører parret i et opslag på Instagram.

'Det vigtigste ja i mit liv,' skriver fodboldstjernen, der har været afsted med det ukrainske landshold de sidste par uger.

Vis dette opslag på Instagram Самое главное «ДА» в моей жизни Et opslag delt af Alex Zinchenko (@zinchenko_96) den 16. Okt, 2019 kl. 8.20 PDT

Og det var da også på Ukraines nationalstadion, at han valgte at stille det store spørgsmål til Vlada Sedan, der arbejder for den ukrainske tv-station Football 1/2.

I lang tid har de ellers holdt forholdet hemmeligt og holdt lav profil, og selvom der på særligt hendes Instagram-profil er nogle billeder af de to sammen, havde de aldrig endegyldigt bekræftet forholdet før i sidste uge.

Billedet fra frieriet på det sociale medie afslører desuden, at der ikke blev sparet på noget under frieriet.

Oleksandr Zinchenko havde skaffet og placeret tonsvis af røde og hvide roser, der var formet som et kæmpe hjerte, og de havde begge den ukrainske landsholdstrøje på, da City-stjernen gik på knæ.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Vlada (@v.lada_sedan) den 27. Aug, 2019 kl. 12.22 PDT

Allerede tidligere på ugen fik parret en del opmærksomhed, for her skulle Vlada Sedan lave nogle interviews med de ukrainske landsholdsspillere, efter landet havde kvalificeret sig til EM i 2020.

Her var en holdkammerat egentlig i gang med at tale med Vlada Sedan, men de blev afbrudt af Oleksandr Zinchenko, der brød ind midt i det hele og plantede et kys på kinden af Vlada Sedan. Noget, der gjorde hende lettere overrasket, og i et kort sekund holdt hun noget op foran ansigtet, mens hun alligevel ikke kunne holde smilet tilbage.

Et øjeblik, der bekræftede både fans og medier i, at de to var et par. En hemmelighed, som kun få ellers kendte til.

»Nogle vidste det godt. Jeg har også talt lidt med nogle af mine holdkammerater fra Ukraine,« fortalte Oleksandr Zinchenko tidligere på ugen til Channel Football 1/2.