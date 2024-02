Loris Karius er mest af alt kendt for en frygtelig aften i maj 2018, hvor han droppede fælt for Liverpool i Champions League-finalen mod Real Madrid.

Men selvom den sportslige karriere stadig driller med nul minutters spilletid i den nuværende sæson, har den uheldige tysker mere held i sprøjten på den private front.

For han skal nemlig giftes med tv-værten Diletta Leotta, som han fik et barn med i sommer.

Det afslører hun i et lykkeligt opslag på Instagram. Du kan se det i bunden af artiklen.

Loris Karius og kæresten Diletta Leotta. Foto: Instagram Vis mere Loris Karius og kæresten Diletta Leotta. Foto: Instagram

»Jeg har noget at fortælle jer … Jeg sagde ja,« indleder italienske Leotta.

»Jeg har ventet et par måneder med at fortælle jer det, fordi Loris og jeg ønskede at opleve følelserne ved Arias fødsel så meget som muligt, men nu er vi klar til at dedikere os til det nye store skridt sammen som familie!«

Samtidig afslører Diletta Leotta, at Loris Karius faktisk friede til hende, mens hun var gravid med parrets barn, der blev født i august i fjor.

Altså er det en del måneder siden.

»Du kender sikkert udtrykket 'Når du er glad, så gør noget ved det', og i det øjeblik, disse billeder viser, var jeg den lykkeligste kvinde i verden, sammen med Loris og med Aria på vej,« skriver hun også om de skelsættende øjeblikke.

I december udtalte Leotta, at parret håbede på, at de kunne flytte tættere på hinanden.

For mens Karius tager plads på Newcastle-bænken igen og igen, har hun travlt med at dække italiensk fodbold.

Det kan du læse mere om her.