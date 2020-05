Som ung var Pione Sisto en anderledes figur, da han tørnede ud for FC Midtjyllands akademi.

Har var en talentfuld dribler, der gerne ville have bolden. Og så var han sort.

Den kombination medførte, at han flere gange oplevede racisme, mens han spillede fodbold. Det fortæller han til Politiken, der bringer en serie artikler om den midtjyske fodboldspillers liv.

»Jeg har altid driblet meget. Det ved jeg godt. Men på akademiet i Ikast førte det nogle gange til, at jeg måtte høre på, at forældre til mine medspillere råbte: 'Spil nu bolden' og så et eller andet grimt om min hudfarve, jeg ikke vil gengive. Bare fordi jeg ikke ligner de fleste danske drenge. Det kunne slå mig ud, at forældre råbte sådan til en teenager, der var holdkammerat med deres egen søn,« siger han.

Pione Sisto begyndte at få mere og mere spilletid på FCM's førstehold i foråret 2013. Her i duel med Martin Braithwaite.

Han forklarer dog yderligere, at det faktisk ikke har været et lige så stort problem for ham, som når han læser kommentarer og meninger om sig selv.

Det drejer sig både om medierne, der giver karakterer til spillere efter kampene, men også om de tusindvis af beskeder og kommentarer på sociale medier, der både kan juble over ham og tilsvine ham på grund af præstationerne på fodboldbanen.

Han har følt sig opslugt af de sociale medier, men fastslår nu, at han gennem de seneste par måneder er blevet bedre til at lægge det fra sig.

»Jeg fik en kæmpe lærestreg af, at jeg forsøgte at få folk til at ændre mening om mig. Det er spild af tid. Jeg ville prøve at få folk til at forstå min verden via Instagram. Jeg prøvede at forklare mig. Hvis folk misforstod mig, så skrev jeg til dem en til en. Jeg brugte alt for mange kræfter på det, og jeg blev simpelt hen så drænet. Jeg brugte mere tid på dem, der ikke forstod mig, end på dem, der gjorde,« siger han.

Fredag fortalte Pione Sisto i Politikens første artikel om ham, at var ramt af en depression under VM i Rusland for to år siden.

»Jeg har alle de penge, jeg gerne vil have. Jeg har en stor bil, et stort hus, og jeg er berømt i andres øjne. Men jeg har kæmpet med at være glad de seneste to år, og jeg var det slet ikke i 2018. Jeg kunne mærke, at min krop var ved at bryde sammen,« sagde han der.

Pione Sisto spiller til daglig i Celta Vigo i den spanske liga, der har annonceret, at de genoptager sæsonen 8. juni.

Under coronakrisen i Spanien tog Pione Sisto uden klubbens tilladelse hjem til Danmark. Det kostede ham ifølge et spansk medie en kæmpe bøde. Læs mere om sagen her.