Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmark var millimeter fra at smide sin 1-0-føring mod Finland i EM-skæbnekampen mod Finland.

Et finsk skud tordnede mod målhjørnet i den dybe overtid, men så sprang den danske landsholdsmålmand, 22-årige Lene Christensen, helt op i krogen og vippede forsøget ud til et hjørnespark – som hun overlegent også nappede ned i favnen.

Og efter kampen var hun – trods Pernille Harders matchvinderrolle – den helt store helt, og hovedpersonen selv var da også noget forbløffet.

Hvor mange redninger af den karat har du lavet i karrieren?

»Det må nok være den første, hvis jeg skal være helt ærlig. Nede i omklædningsrummet blev jeg spurgt om, hvorfor jeg så overrasket ud, og der kunne jeg bare svare: ‘Det er ikke lige hver dag, man laver sådan en redning.’«

»Jeg tror, det er første gang, jeg har lavet en helt oppe under overliggeren på sådan en afslutning – og ja, timingen var jo rigtig god, så det den vigtigste og største redning, jeg har haft,« siger Lene Christensen og tilføjer om selve aktionen:

»Jeg kan egentlig ikke huske så meget af det præcist. Men hun kom til en afslutning fra kanten af feltet, og jeg følte, jeg havde overblikket til at se den meget af vejen.«

»Men den var sparket med god fart, så der var ikke meget tid til at reagere, og så slog instinktet ind. Jeg tænkte ikke for meget, men fik sat rigtig af og fik heldigvis sat hånden på og vippet den over.«

Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Foto: PETER CZIBORRA

Redningens vigtighed var tydelig, for Lene Christensen blev overdynget med kys, kram og roser af holdkammeraterne, da fløjten på MK Stadium lød for sidste gang.

»Det giver mig en masse selvtillid frem mod sidste kamp, og så er jeg sindssygt glad for, at vi slog Finland,« siger Christensen, der kalder sin mavefornemmelse for en kæmpe kontrast i forhold til efter fredagens 0-4-nederlag mod Tyskland.

Er det en forløsning at vaske ‘skampletten’ fra Tyskland-kampen væk?

»Ja, både og. Jeg synes, jeg viste mit værd mod Tyskland og havde gode aktioner og mange redninger i den kamp. Jeg viste måske næsten mere mod Tyskland, fordi mit antal af aktioner var flere, men med et clean sheet er statistikken måske bedre i dag.«

Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Foto: PETER CZIBORRA

Landstræner Lars Søndergaard var ikke så forbavset over redningen fra Lene Christensen.

»Det kommer ikke en gang bag på mig. Hun har et højt niveau, som man kan se, og dem, der nu kritiserer kvindefodbold og snakker om, at målmændene ikke er ret gode, de bør bare se den her redning.«

»Hun er god, og lige efter hev hun det der hjørnespark ned, som vi havde brug for. Hun kan også lave fejl, men hun er en up and coming-målmand, og hvis hun kan holde sig skadefri, så kan hun blive en top-målmand,« siger en meget tilfreds landstræner.

Den 22-årige målmand står normalt for norske Rosenborg, men hun har ikke lagt skjul på, at hun gerne vil vise sig frem for større klubber ved sommerens EM.

Det er hun godt i gang med.

»Jeg føler, jeg har fået vist mig godt frem. Det er en stor scene her ved EM, og jeg er meget tilfreds med, at jeg har vist, jeg kan spille med på så stor en scene.«

Danmark spiller lørdag mod Spanien i den sidste og afgørende EM-gruppespilskamp.