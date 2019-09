To Aston Villa-spillere stod for den største dramatik i 0-0-kampen mod West Ham mandag.

Efter 35 minutter blev Villas Anwar El Ghazi tilsyneladende frustreret over, at holdkammeraten Tyrone Mings gav et hjørnespark væk.

I en opildnet diskussion stødte El Ghazi i vrede sit hoved ind mod Mings' ansigt. Se episoden øverst i artiklen

Kampens dommer, Mike Dean, brugte videodommersystemet (VAR) til at gennemse situationen, men valgte ikke at straffe nogen af Villa-spillerne.

Holdkammerater i infight, Anwar El Ghazi og Tyrone Mings. Foto: CARL RECINE Vis mere Holdkammerater i infight, Anwar El Ghazi og Tyrone Mings. Foto: CARL RECINE

Efterfølgende erkendte Aston Villas manager, Dean Smith, at El Ghazi har et stort temperament.

»Han har en smule vrede i sig. Men drengene fandt selv ud af det. Jeg behøvede ikke at sige noget,« siger Dean Smith efter kampen ifølge det britiske medie The Mirror.

»Jeg overvejede ikke at skifte ham (El Ghazi, red.) ud. Det var overstået. De gav hinanden hånden og kom videre,« siger han.

Aston Villas anfører, Jack Grealish, sagde efter kampen, at sådan noget ikke må ske på banen.

»Det var bare nogle skub i kampens hede. Da vi gik til pause, var det overstået, og de gav hånd.«

»Når det så er sagt, må sådan noget ikke ske på banen,« siger han ifølge det britiske medie Sky Sports.

Med det uafgjorte resultat er Aston Villa nummer 17 i Premier League med fire point. West Ham ligger nummer otte med otte point.

/ritzau/