At få Cristiano Ronaldo som holdkammerat var bestemt ikke noget, Giorgio Chiellini regnede med ville ske.

Faktisk var han helt sikker på, at der slet ikke var hold i rygterne om, at portugiseren ville skifte Real Madrid ud med Juventus.

»Første gang jeg hørte om Ronaldo, sagde jeg til mine venner: 'Nej, det er umuligt'. Efter et par dage tænkte jeg, at måske kunne det ske,« fortæller Juventus-forsvareren til ESPN.

Rygterne om, at Ronaldo ville væk fra Real Madrid startede allerede efter årets Champions League-finale mod Liverpool, for her kom han med en yderst kryptisk melding.

Cristiano Ronaldo hilser på fans i Kina den 19. juli

Fra Ronaldo lød det, at det havde været 'fantastisk at være i Real Madrid,' og i starten af juli begyndte rygterne om et skifte til Juventus for alvor.

Efterfølgende blev skiftet en realitet, og det glæder Giorgio Chiellini, der beskriver Juventus som en klub i stor fremgang, der har brug for en spiller som Ronaldo.

»Vi er spændte og klar til at arbejde med ham. Alle i klubben, både spillere, marketingschefen, direktøren, er klar til at forbedring med Cristiano og vi håbe han kan hjælpe os med at nå vores mål,« siger Chiellini.