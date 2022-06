Lyt til artiklen

Nadia Nadim vender snart hjem til Danmark for at slutte sig til det danske landshold.

Hun er nemlig udtaget til den danske EM-trup til sommerens slutrunde i England, selv om hun over det seneste halve år har været dybt upopulær og delt vandene i Danmark.

Hun er gået direkte imod DBUs linje og har sagt ja tak til at promovere VM-slutrunden i Qatar, hvor homoseksualitet er forbudt, hvor der ses stort på menneskerettigheder, og hvor tusindvis af migrantarbejdere er døde i forberedelserne til VM – for bare at nævne et par af punkterne på den efterhånden lange liste over kritisable forhold i oliestaten.

Blandt Nadims holdkammerater findes der homoseksuelle spillere, som altså kunne straffes i Qatar, men alligevel er Nadims promovering af Qatar ikke noget, der får landsholdsassistent Kristian Mørch eller holdkammerat Rikke Sevecke til at rynke på næsen.

Mørch fortalte torsdag, at Nadim får en kæmpe krammer, når hun er tilbage, og Sevecke – ja, hun er bare glad for at have en god fodboldspiller tilbage på landsholdet.

»Jeg ser Nadia Nadim som en sød person og en god fodboldspiller, så jeg er bare glad for, at hun er med. Jeg er også glad på hendes vegne, nu hun har været skadet i så lang tid,« siger 25-årige Sevecke, da B.T. og flere andre medier mødte hende ved torsdagens udtagelse, og hun afviser, at Nadims kontroversielle Qatar-flirt ændrer noget.

»Nej, for mig ser jeg hende som en fodboldspiller og en ven, så jeg er bare glad for, at hun er med.«

Havde du valgt at takke ja, hvis du var blevet tilbudt samme rolle som Nadim?

»Det tror jeg ikke lige, at jeg kan udtale mig om. Det har jeg ikke taget stilling til,« svarede Sevecke, da B.T. spurgte.

Det hjalp ikke Sevecke med at tage stilling, da B.T. blandt andet fortalte hende, at homoseksuelle kan have problemer med at gebærde sig rundt i oliestaten.

»Som sagt, så er det ikke noget, jeg lige har taget stilling til. Jeg ser Nadia som en fodboldspiller og en ven, så ja. Jeg tænker, hun er med på grund af sine fodboldmæssige præstationer. Vi skal jo helst have den stærkeste gruppe til EM.«

Nadims ambassadørrolle er ikke desto mindre en, som danskerne har det svært med. En Voxmeter-måling viste i april, at 45,8 procent mente, at det 'ikke var i orden', at Nadim var VM-ambassadør.

Men Everton-spilleren Sevecke er ikke bange for, at Nadims udtagelse koster noget i opbakningen til kvindelandsholdet.

»Det tænker jeg ikke spiller nogen rolle. Vi er et fodboldhold, og folk ser os for det, vi præsterer på banen. Så nej,« siger hun og tilføjer:

»Nu er jeg ikke selv ung fan, jeg er fodboldspiller. Jeg tænker, vi er åbne omkring det hele og snakker med jer. Så de (fansene, red.) ser jo op til os som fodboldspillere. Så jeg kan ikke rigtig sige noget om det.«

Så alt uden for på banen er på en måde ligegyldigt eller hvordan?

»Nej, det er det da ikke. Men som sagt, så er jeg på den anden side, og jeg kan ikke sige, hvordan de ser på os eller har det. Jeg agerer bare, som jeg gør. Jeg har ikke behov for at pege fingre eller pointere, hvordan andre gør deres ting. Så længe vi gør det godt på banen, så er det jo det vigtigste.«

