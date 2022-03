Bedre end nogensinde?

Ja, det læner sig op ad kliché-bingo, men det var altså eventyragtigt og dybt rørende, at Christian Eriksen scorede og generelt var suverænt spillende, da han for første gang optrådte på Parkens græsstrå, siden han i sommer lå samme sted og kæmpede for sit liv.

I 3-0-nedsablingen af Serbien tirsdag aften blev Eriksen konstant hyldet af den udsolgte nationalarena – lige fra det øjeblik han alene traskede ud til opvarmningen, til han efter kampen blev hyldet med stående klapsalver.

For Christian Eriksens holdkammerater var det også en vild oplevelse.

»Jeg tror, at der er mange mennesker, der har set frem til at få Christian Eriksen tilbage i Parken. Og det har vi også – det var også stort for os. Det var en måde for alvor at få sat punktum for nogle oplevelser, som vi også har haft,« lød det efter kampen fra forsvarsspiller Jannik Vestergaard.

»At se ham være tilbage … og nu skal jeg passe på, men … næsten bedre end nogensinde, var stort.«

Leicester-krumtappen tror, at Eriksen – efter sit hjertesvigt i sommer – har fået et nyt og bedre forhold til jobbet som fodboldspiller.

»Han spiller med en lethed. Måske er tingene faldet lidt i hak for ham, og måske er det for alvor gået op for ham, hvor glad han er for at spille fodbold. Og så kan det pres, der har været på Christian i mange år, måske komme i anden række.«

»Det tror jeg kan gavne os rigtig meget,« forudser Jannik Vestergaard.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Den danske landsholdsspiller håber, at Eriksens comeback til Parken nu kan lægge låg på snakken om den grimme oplevelse, det var at se Eriksen reelt falde død om i nationalarenaen.

»Det er helt naturligt, at der har været meget fokus på det. Men den, der glæder sig mest til, at det bliver normalt igen, er Christian selv.«

Næste gang Danmark og Christian Eriksen skal i kamp bliver til juni, hvor der venter Nations League-kampe mod Frankrig i Paris og mod Kroatien i Parken.