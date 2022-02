Kasper Schmeichel havde en meget travl aften i Randers, da Leicester kom på besøg i det jyske.

Englænderne vandt 3-1 og gik samlet videre med 7-2, og det var derfor ikke til at se på resultattavlen, at Randers egentlig havde rigtig mange chancer i Conference League-kampen.

Danmarks landsholdsmålmand var dog blandt sit holds bedste, og det sagde egentlig alt.

»Han var virkelig god for at være ærlig med fine redninger, og han blokerede en afslutning ved 3-0, hvor han jublede over, at der ikke blev scoret. Han var desperat efter at holde nullet. Det var vi alle, for dem har vi ikke haft mange af, men så kostede banen os et mål,« konstaterede Leicesters tomålsskytte James Maddison efter kampen.

»Han er en topmålmand, og jeg synes, at han er i top tre i Premier League for at være ærlig,« tilføjede Maddison rosende om Kasper Schmeichel, der ikke var eneste danske kort på Leicesters hold denne torsdag aften.

Også Jannik Vestergaard fik hele kampen i forsvaret, og det var ikke gået ubemærket hen for James Maddison og Leicesters spillere, at de skulle på besøg i Danmark, hvor især Kasper Schmeichel har en heltestatus.

»Ham og Jannik har talt lidt om at komme tilbage til Danmark, og vi har drillet ham med, hvordan han er som konge her. De kæmper lidt om tronen, tror jeg,« lyder det fra Maddison.

Også Brendan Rodgers, der var den anden af Leicester to udsendte til pressen, så guld fra sin danske målmand.

»Kasper havde nogle virkelig gode redninger, og overordnet er jeg glad for de her to kampe, og at vi er videre som et af de sidste 16 hold,« siger han.

»Det var bare uheldigt, at vi ikke kunne holde nullet. Det havde været ideelt for kampen,« fortsætter manageren.

Leicesters repræsentanter forsikrede trods ærgrelsen over det indkasserede mål, som Kasper Schmeichel havde en aktie i, at keeperen tog det pænt i omklædningsrummet efter slutfløjt.

»Han var fin, vi gjorde vores arbejde, scorede syv mål, og vi ville da gerne have holdt nullet, men man er nødt til at komme videre, og han var glad og kastede ikke rundt med noget,« beretter James Maddison.