Nicklas Bendtner ville ikke sige noget. Intet. Men det ville holdkammeraten Pål André Helland.

»Han scorede med både 'store Bendtner' og 'lille Bendtner',« forklarede den norske Rosenborg-spiller.

Og så var det ligesom sat på plads, hvordan den danske angriber - ved hjælp af de... øhm, nedre regioner - blev dobbelt målscorer i søndagens norske pokalfinale mod Strømsgodset.

Rosenborg vandt med 4-1, og Nicklas Bendtner stod for de to sidste mål.

NIcklas Bendtner jubler efter den famøse 3-1-scoring. Foto: Hagen, Fredrik Vis mere NIcklas Bendtner jubler efter den famøse 3-1-scoring. Foto: Hagen, Fredrik

Det var i forbindelse med scoringen til 3-1,at det ikke umiddelbart var til at se, hvordan danskeren fik bugseret bolden i mål.

Her er, hvad Nicklas Bendtner selv ville sige om målet:

»Det kan jeg ikke afsløre. Men det var dejligt at score det første mål. Det andet mål kom efter rigtigt godt angrebsspil fra os, hvor afleveringerne sad på de rigtige tidspunkter. Løbene kom også på de rigtige tidspunkter, og det var en god afslutning, så det var godt for mig,« lød det fra den 30-årige danske angriber ifølge Dagbladet.

Pål André Helland supplerede således efter sin bemærkning om 'store Bendtner' og 'lille Bendtner':

En dansk angriber, to titler i 2018. Foto: Hagen, Fredrik Vis mere En dansk angriber, to titler i 2018. Foto: Hagen, Fredrik

»Han er utilfreds med, at han har scoret for lidt i år. I lighed med resten af holdet har det ikke helt fungeret. Men i dag (søndag, red.) fungerede det for holdet, og så kommer scoringsmulighederne også oftere,« sagde nordmanden.

For et par dage siden kom det frem, at Rosenborg ønsker at Nicklas Bendtner hurtigst muligt får afsonet de 50 dages fængsel, som han er blevet idømt for et overfald på en taxachauffør i København.

Det ville angriberen ikke tale om efter søndagens triumf.

»Vi har vundet pokalfinalen. Da føler jeg ikke, at det er på plads at tale om tingen uden for banen. Når vi påbegynder næste sæson, er det et aflsuttet kapitel. Når jeg ved noget mere, ved I også noget mere,« lød det fra Nicklas Bendtner.

Også sidste år vandt danskeren The Double med Rosenborg.