Danmark ønsker fortsat at være vært for herrernes udskudte EM i fodbold i sommeren 2021.

Det bekræfter Dansk Boldspil-Union (DBU) fredag.

Det er DBU, Parken, Sport Event Denmark og Københavns Kommune, som har valgt igen at forfølge muligheden for at afvikle de fire kampe under den udskudte EM-slutrunde i 2021.

Lykkes det igen at få værtsskabet til København, vil det betyde tre gruppekampe og en ottendedelsfinale i Parken i juni måned 2021.

Således udtaler overborgmester i København, Frank Jensen i en fælles pressemeddelelse.

»Det er et meget stort ønske for København at kunne afholde EM næste sommer. EM var en begivenhed, vi havde glædet os til i år, og som vi allerede var langt med, både med de praktiske forberedelser, og som rigtig mange af os havde kæmpestore forventninger til.«

»Nu trænger vi alle sammen til at kunne se frem til fest og fællesskab, og sommeren 2021 kan blive en kæmpe sportssommer og folkefest i København med både europamesterskab i fodbold og Tour de France. Men den er ikke hjemme - alle parter skal strække sig og udvise fleksibilitet, hvis det skal lykkes,« siger han.

Hos Parken Sport & Entertainment fortæller formand Bo Rygaard, at han satser på, at formaliteterne går i orden med Uefa.

»Vi vil være stolte over, såfremt det endeligt lykkedes at få EURO 2020 til København, og at vores stadion skal danne ramme for disse historiske kampe for dansk fodbold. Vi håber, at det formelt går i orden, så vi kan glæde os til den folkefest, som vi havde set frem til i år. Der var i aftalen mellem os og UEFA taget højde for, at turneringen kunne udsættes, men det har selvfølgelig krævet nogle grundige snakke med alle parter, før en så stor operation som at rykke EM kunne lykkedes, og vi kan gå fælles videre. Nu er vi i mål med den del og håber at kunne være med til give alle danskere en stor sportssommer at se frem til i 2021,« siger Bo Rygaard.

Den endelige deadline for at ansøge om at få kampene til Danmark løber frem til 30. april, mens den 3. april var sidste frist for at give et tilsagn om igen at komme i betragtning.

Selvom Danmark med fredagens udmelding umiddelbart bør stå stærkt, så er DBUs formand, Jesper Møller, tilbageholdende med at juble over udsigten om på ny at skulle få fodbold-EM til København.

»Det er en historisk mulighed at få EM-slutrunden til Danmark og få fire kampe i København, så vi kan skabe en kæmpe fodboldfest i hele Danmark. I DBU er vi klar til at arrangere fire EM-kampe i sommeren 2021, men vi kan ikke gøre det uden ubetinget tilslutning fra vores samarbejdspartnere. Vi er glade for opbakningen, men der er fortsat et godt stykke vej endnu, og jeg er først sikker, når vi har en endelig aftale,« siger Jesper Møller i en pressemeddelse.