Hoffenheim-ejer Dietmar Klopp er blevet ansigtet på en langvarig krig mellem fans og fodboldautoriteter.

Kampen mellem Hoffenheim og Bayern München i sidste weekend har tiltrukket sig opmærksomhed verden over.

Ikke fordi Bayern München førte hele 6-0 efter en times spil. I stedet fordi dommer Christian Dingert to gange afbrød kampen på grund af tilskuerballade.

Årsagen til postyret var tilråb og bannere fra Bayerns fanafsnit. Her blev Hoffenheim-ejer Dietmar Hopp som så mange gange før kaldt "Hurensohn". På dansk ludersøn eller horeunge.

Det var det, der fik dommer Dingert til at stoppe kampen. Ligesom dommerkollegerne samme dag gjorde efter lignende episoder i Dortmund og i Köln. Og dagen efter i Berlin.

At nogle fans er på nakken af Hopp er dog ingen nyhed. Den 79-årige rigmand har i årevis været en omdiskuteret skikkelse.

Elsket i Hoffenheim, hvor han - og han alene - er årsag til, at landsbyen har et hold i Bundesligaen.

Til gengæld forhadt blandt andre klubbers fans, der ser ham som symbolet på alt, hvad der er galt med moderne fodbold.

Hopp grundlagde i sin tid IT-virksomheden SAP, som har gjort ham til en af Tysklands rigeste mænd. Nogle af de mange penge har han pumpet ind i TSG 1899 Hoffenheim, som han selv spillede for i sine unge dage.

Med hjælp fra Hopps millioner er klubben rykket fra femte niveau i Tyskland til Bundesligaen og Champions League.

Den slags ville være en solstrålehistorie i andre lande, men ikke i Tyskland, hvor der ikke er tradition for altdominerende mæcener.

Derfor har Hoffenheim i nogle kredse ry som en plastikklub uden historie, som på utilgivelig facon har skudt genvej til toppen med klubejerens mange millioner.

Den aldrende klubboss er en del af en udvikling, de engagerede fans ikke bryder sig om: Øget kommercialisering af fodbold og et forbund, der i nogle fans' øjne tænker mere på penge end på fodboldens ve og vel.

I sidste uge fik Dortmund-fans forbud mod at tage til udekampe i Hoffenheim i de næste to år som straf for fansenes mange aktioner mod Hopp gennem årene.

Sanktionen gælder alle, selv om Tysklands Fodboldforbund (DFB) for to år siden varslede, at det var slut med kollektive straffe.

Det er en sag, der kan samle ultras fra alle klubber. Den foreløbige kulmination kom i den forgangne weekend med de bizarre scener i Hoffenheim.

Lørdag ruller bolden igen i den bedste tyske fodboldrække, og mange øjne bliver utvivlsomt rettet mod Gelsenkirchen, hvor Hopps Hoffenheim besøger Schalke 04.

Kampen fløjtes i gang klokken 15.30.

