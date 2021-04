FC Københavns Viktor Fischer er født og opvokset i Aarhus – men mon ikke lige han skal vente et par måneder med at sætte sig og få en fadøl ved de hippe aarhusianske cafeer ved åen.

For efter søndagens højintense FCK-sejr i Aarhus måtte Fischer eskorteres af banen af københavnernes sikkerhedsvagter, mens fadøl og diverse væltede ned over den kontroversielle spiller, der i løbet af kampen fik AGF-spillere -og fans op i det røde felt med nogle teatralske rullefald.

Og efter 2-1-sejren kunne Fischer ikke dy sig for at stikke en finger i det aarhusianske sår.

»Det er klart, at efter vi i sidste uge blev kørt ud af kliddet i Herning, så er den bedste reaktion at tage til Horsens og vinde,« sagde Fischer til TV3 uden at fortrække en mine – eller forsøge at rette 'Horsens' til Aarhus'. (SE INTERVIEWET ØVERST I ARTIKLEN).

FC Københavns Victor Fischer forlader banern efter sejren i 3F Superligakampen mellem AGF og FC København på Ceres Park i Aarhus , søndag den 25. april 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere FC Københavns Victor Fischer forlader banern efter sejren i 3F Superligakampen mellem AGF og FC København på Ceres Park i Aarhus , søndag den 25. april 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

For det var ikke en kluntet talefejl. Det var TV3's ekspert Stig Tøfting ikke et sekund i tvivl om. Han var sikker på. at det var en klar og bevidst provokation fra Fischers side.

»Det var altså ikke en fejl. Det nægter jeg at tro på. Han er udmærket godt klar over, hvor han er henne. Den får lige et ekstra nøk. Han spiller klaveret fuldstændig ud, den får på alle tangenter,« lød det fra Tøfting i TV3-studiet.

Og på de sociale medier blev der også lagt mærke til Fischers stikpille.