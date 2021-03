AGF-ledelsens højlydte brok over dommeren tændte ifølge anfører Magnus Kofod ekstra op i FC Nordsjælland.

Det var ikke uden protester, da dommer Morten Krogh gav AGF-forsvarer Bubacarr Sanneh rødt kort for en hård tackling på FC Nordsjællands offensivspiller Ibrahim Sadiq.

Udvisningen faldt i det sjette minut efter en VAR-gennemgang, og da dommeren hev det røde kort op ad lommen, gik AGF-lejren amok. Både trænerstab, bænk og ledelse var højlydt utilfredse.

FCN-anfører Magnus Kofod Andersen kunne ikke i situationen se, om det røde kort var korrekt, men reaktionen fra AGF opfangede han - og takker oven i købet ledelsen for brokkeriet.

- Jeg vil gerne sige tak til AGF-ledelsen. Det var motiverende at høre, at de råbte film, når de kunne se, at Sadiq var ved at brække benet. Det tændte op i os og gav noget gejst.

Kofod er modsat AGF tilfreds med dommerens præstation og roser dommer Krogh for at se igennem AGF's brokkerier.

- Vi ved, hvad AGF kommer med. De snakker og prøver at påvirke dommeren. Det fik de ikke lov til mod os og fik i stedet et gult kort, når de brokkede sig. Det var dejligt at se, siger Magnus Kofod Andersen.

FCN-cheftræner Flemming Pedersen lagde også mærke til de mange frustrationer, der fik frit løb fra AGF-lejren.

Det var dog ikke noget, der generede ham i løbet af kampen.

- Det er en del af AGF's identitet at være højlydt fra sidelinjen. De "small talker" og er lidt "nasty" i tacklingerne. Og det er klart, at de forsøger at påvirke dommeren, siger FCN-træneren.

AGF-cheftræner David Nielsen fløj flere gange op fra trænersædet for at udtrykke sin utilfredshed. Men ifølge Nielsen var der ikke noget unormalt i den adfærd.

- Der er ikke tilskuere til at larme, så alt, hvad vi siger, bliver kanaliseret ud i stuerne til folk. Det virker så aggressivt, men det er ikke anderledes end normalt, siger David Nielsen.

