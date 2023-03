Lyt til artiklen

Først var der én, så var der to, så var der tre.

For da Danmark torsdag aften vandt over Finland i Parken, endte det danske landshold nemlig med en fronttrio, der udelukkende bestod af tidligere FC København-spillere.

Rasmus Højlund, Mohamed Daramy og Jonas Wind – alle tre spillere udklækket fra FCKs talentafdeling.

Og da de tre spillere fik overskrifterne med mål og assists, så var det efterfølgende særligt ét billede af københavnertrioen, der stjal det meste af opmærksomheden.

Rasmus Højlund, Mohamed Daramy og Jonas Wind sammen med Pierre-Emile Højbjerg. Foto: Liselotte Sabroe

»Det var fedt! Jeg tænkte faktisk ikke over det inde på banen, men bagefter, da jeg så billederne, kunne jeg godt se, at det var stort, at vi alle tre kommer fra samme talentafdeling. Vi kender jo også hinanden godt uden for banen,« fortæller Jonas Wind dagen derpå i landsholdslejren i Helsingør.

Han kunne – ligesom resten af Danmark – se holdkammeraten Rasmus Højlund notere sig for et hattrick i 3-1-sejren over Finland.

Men spørger man Wolfsburg-angriberen, så er han ikke overrasket over, at Højlund-eventyret blev sparket i gang torsdag aften.

»Rasmus er meget bekymringsløs. Han går bare til den. Det gjorde han også som ung knægt i FCK. Han er meget spørgende over for mig og vil gerne lære, så han kan vise sig selv frem. Det er en vild udvikling, han har været på,« lyder det fra Jonas Wind.

Og netop derfor er han da også stadig overrasket over, at Atalanta-stjernen ikke fik chancen i FC København:

»Det ser lidt besynderligt ud, når man ser på det i bagklogskabens klare lys, for jeg havde da også tænkt, det var planen, at han skulle tage over efter mig. Men jeg skal ikke gøre mig klog på FCKs valg, og hvorfor de ikke satsede på ham. Men det ser da lidt sjovt ud nu.«

Med torsdagens sejr fik Danmark en god start på EM-kvalifikationen.

Søndag gælder det udekampen mod Kasakhstan.