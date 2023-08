Lamborghini, McLaren, Mercedes eller Rolls-Royce?

Det kan være svært at vælge sin nye bil, når man bliver forgyldt med et drømmeskifte til mægtige Manchester United.

Men for Rasmus Højlund er det slet ikke et dilemma.

Det fortæller den danske komets manager, Bo Hjorth Paarup, til B.T.

Soccer Football - Manchester United Training - Aon Training Complex, Manchester, Britain - September 8, 2021 Manchester United's Cristiano Ronaldo drives his car as he leaves training REUTERS/Phil Noble Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Soccer Football - Manchester United Training - Aon Training Complex, Manchester, Britain - September 8, 2021 Manchester United's Cristiano Ronaldo drives his car as he leaves training REUTERS/Phil Noble Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

Højlunds nye holdkammerater viser glædeligt superbilerne frem, når de ankommer til Trafford Training Centre eller bare cruiser rundt i Manchester.

Marcus Rashford har både en McLaren og en seks millioner kroners Rolls-Royce, Jadon Sancho kører rundt i en specialbygget Brabus-Mercedes til mere end tre millioner kroner, og Antonys næsten lige så dyre Lamborghini får folk til at vende sig om på gaden.

Det er dog på ingen måde dér, Rasmus Højlund skal hamle op med United-stjernerne, forsikrer Bo Hjorth Paarup.

»Vi kigger på, hvad han skal køre i, men det er ikke helt på plads. Det haster heller ikke lige nu, når han bor på hotel. Boligen skal på plads først,« siger han.

»Men det behøver ikke være det helt vilde. Rasmus er fokuseret på fodbold. Det skal være en fin bil, men det er ikke dét, der fylder alt for ham. Sådan er han ikke.«

»Han har ingen interesse i at have den bil, der tiltrækker opmærksomheden. Han skal bare kunne komme frem og tilbage i den,« fortsætter Bo Hjorth Paarup, der forventer at have en bil klar til Højlund inden ugens udgang.

Så Rashford, Sancho og Antony skal altså ikke frygte, at Uniteds nye danske stjerneskud kommer til at overstråle dem på parkeringspladsen.