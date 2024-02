To af Rasmus Højlunds handlinger er sprunget i øjnene hos verdens førende fodboldmedie.

Fem mål i fem Premier League-kampe har fået Højlund-hypen til at tage til i Danmark, men så sandelig også i England, hvor det blev noteret, at han var den næstyngste nogensinde til at lave så flot en stime.

Hos verdens førende fodboldmedie The Athletic har de noteret to detaljer fra den danske guldfugls tilværelse i klubmiljøet.

Først og fremmest bliver der bidt mærke i, at Højlunds fysik har været strålende efter ankomsten, hvor han i starten blev doseret meget af træner Erik ten Hag. Det skyldes ifølge deres oplysninger, at den 21-årige angriber er dybt engageret i sin restitution, der ofte kræver mange timer på Carrington-anlægget.

Desuden er der i den grad blevet lagt mærke til hans lange samtale med angriber-koryfæet Robin van Persie, der var på besøg på træningsbanen i forbindelse med sin træneruddannelse, hvor han er ved at have opnået højeste niveau.

Danskeren fik i den grad suget til sig fra Premier League-legenden, fortæller The Athletic, og i det hele taget har han ry for at være meget lærevillig og god til at lytte til de mere rutinerede kræfter.

I artiklen fremgår det også, at hans tætteste relationer i truppen skulle være svenske Victor Lindelöf og landsmanden Christian Eriksen, som han jo også kender godt fra landsholdet.

I B.T.s seneste dom over Højlund var beskeden til danskerne, at de bare kunne gå amok fra nu af - læs med her