Endelig skete det.

Søndag fik Rasmus Højlund debut for den engelske storklub Manchester United i kampen mod Arsenal på Emirates Stadium i London.

En debut der ikke går ubemærket hen af de britiske medier.

Lokalmediet Manchester Evening News giver nemlig Danmarks dyreste spiller den højeste karakter af alle spillere på holdet i deres dom over kampen mod Arsenal med et syvtal.

»Han satte sig selv i scene uden at have bolden ret meget og viste stor kvalitet i det mål, der blevet annulleret,« skriver mediet om den 20-årige debutant.

Også The Guardian vurderer, Højlund havde flere lovende momenter fra debutanten.

Højlund blev skiftet ind efter 67 minutters spil til fordel for franske Anthony Martial.

Martial er af fodboldmediet Goal blevet givet tre karakterer lavere end danske Rasmus Højlund.

»Udviste imponerende styrke og evne til at holde fast i bolden. Det er lovende for fremtiden,« skriver Goal, der har givet Højlund syv ud af ti i karakter.

Allerede forud for søndagens opgør mod Arsenal havde United-manager Erik ten Hag givet udtryk for den indvirkning den danske angrebskomet har på holdet.

»Balancen på mit hold er allerede virkelig god og vi har i denne uge bemærket, at der er skabt en anden ånd på grund af ham,« sagde Ten Hag forud for kampen søndag ifølge The Guardian.

»Han giver energi og de andre får energi af det. Det er fantastisk. Han er en anderledes karakter i vores trup, og det gør det hele virkelig spændende.«

Men selvom søndagens debut for Rasmus Højlund bød på et nederlag på 3-1 blev drømmen endelig til virkelighed.

Højlund er nemlig trods kampens udfald sikker på, at klubben vil komme tilbage igen.

'Så stolt af at have fået min debut for Manchester United. Drømmen blev til virkelighed. Vi var uheldige med dagens resultat, men vi kommer tilbage efter landsholdspauen. Nu fuldt fokus på Danmark,' skriver han i opslag på Instagram.