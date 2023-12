Kritikken hagler ned over Manchester United efter tirsdagens fadæse, hvor storholdet blev slået ud af Champions League efter en pinlig præstation.

0-1 nederlaget på hjemmebane til Bayern München, som sender United ned på sidstepladsen i FCKs Champions League-gruppe og ud i det europæiske mørke, vil stå hen som et mørkt kapitel i klubbens historie.

Holdets præstation er blandt andet blevet kaldt for »blodfattig, uinspireret og håbløst middelmådig,« af Daily Mail, men danske Rasmus Højlund har også fået hård medfart.

Blandt andet af Manchester Evening News.

Rasmus Højlund og Manchester United storskuffede mod Bayern München. Foto: Peter Powell/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Højlund og Manchester United storskuffede mod Bayern München. Foto: Peter Powell/AFP/Ritzau Scanpix

»Blev ikke serviceret og skolet af Dayot Upamecano (Bayerns midterforsvarer, red.),« skriver mediet, som giver danskeren karakteren fire ud af 10.

»Lignede en nybegynder-angriber mod en fra eliten.«

Hos Manchester Evening News deler danskeren den uflatterende titel som kampens dårligste med Sofyan Amrabat, Scott McTominay, Antony og Bruno Fernandes.

Goal giver Højlund fem ud af ti for præstationen mod Bayern og forklarer, at danskeren »knap nok så bolden og hverken havde skud på mål eller nøgleafleveringer – ikke ideelt for en stjerneangriber.«

Hos The Guardian, The Standard og 90 min. bliver danskeren ligeledes tildelt fem stjerner.

Angrebskometen bliver altså slået ud som topscorer af turneringen, hvor han nåede at score fem mål i gruppespillet.

I Premier League har han spillet 12 kampe med … nul mål til følge.