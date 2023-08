Alt tyder på, at den danske fodboldstjerne Rasmus Højlund i løbet af dage - eller timer - bliver præsenteret som ny spiller i storklubben Manchester United.

Og det er ikke gået hans tidligere barndomsklubs næse forbi.

»Det er fantastisk for ham,« lyder det fra Christian Mouroux, talentchef hos Hørsholm-Usserød IK, til B.T.:

»Vi er super stolte af, at vi har huset en spiller som Rasmus, og nu glæder vi os til at se, hvad hans to mindre brødre, der spiller i FCK, kan.«

20-årige Højlund scorede 16 mål i 42 kampe i sin første sæson hos Atalanta. Foto: Spada/AP/Ritzau Scanpix Vis mere 20-årige Højlund scorede 16 mål i 42 kampe i sin første sæson hos Atalanta. Foto: Spada/AP/Ritzau Scanpix

Højlunds skifte til den britiske storklub indebærer en svimlende transfersum. Den unge angrebskomet sælges efter sigende for den vanvittige sum af 560 millioner kroner plus 75 millioner i bonusser.

Modtageren er italienske Atalanta - men også barndomsklubberne.

Ifølge DBU er klubberne, hvor Rasmus Højlund spillede, fra han var 12 til 23 år berettiget til en såkaldt solidaritetskompensation.

Men de penge kommer Hørsholm-Usserød IK ikke til at se en krone af.

Foto: Foto: Privatfoto / Hørsholm-Usserød IK Vis mere Foto: Foto: Privatfoto / Hørsholm-Usserød IK

»Vi har undersøgt, om vi er berettiget til dem. Det er vi ikke. Han skiftede lige lidt for tidligt,« forklarer Christian Mouroux.

Pengene er da heller ikke noget, som klubben bruger meget tid på at spekulere over.

Og dog.

For bare én procent af den sum, Højlund bliver solgt for, kunne være livsforandrende for den nordsjællandske klub, fortæller talentchefen.

»Det ville ændre alt. Det længere svar er at den type penge ville gøre at vi kunne ansætte flere hænder, og få flere hænder til at varetage det udviklingsarbejde for børnene og de næste Højlund-børn.«

»Vi ville kunne sende flere trænere på uddannelse. Vi ville kunne justere faciliteterne og rammerne, der gør at det er mere attraktivt at komme i klubben. Det ville være livsforandrende,« siger Christian Mouroux og uddyber:

»Klubben har 1.400 medlemmer og om vinteren deles de om to kunstgræsbaner. Kompensationspengene af den størrelse kunne eksempelvis have finansieret en kunstgræsbane mere.«

»Men pengene ændrer ikke på, at vi er rigtig glade for Rasmus, og vi er super glade på hans vegne,« afslutter Christian Mouroux.

Mens Hørsholm-Usserød IK går glip af beløbet fra solidaritetskompensationen kan det i stedet tilfalde klubberne: B.93, Brøndby IF, Holbæk IF, FC København, Sturm Graz og Atalanta BC.