Manchester United tog fusen på rivalerne fra Manchester City og afgjorde FA Cup-finalen i første halvleg.

Manchester United fik lørdag eftermiddag skovlen under lokalrivalerne fra Manchester City i FA Cup-finalen.

Trods sin tårnhøje favoritværdighed løb City ind i et nederlag på 1-2 på Wembley, hvor Rasmus Højlund modsat Christian Eriksen kom på banen.

To fuldtræffere af Alejandro Garnacho og Kobbie Mainoo på omstillinger før pausen gav United et forspring, som ikke blev sat over styr trods et ihærdigt pres fra Citys stjerner.

Triumfen er Uniteds første i den prestigefyldte turnering siden 2016, og City må samtidig sande, at det blot bliver til en enkelt stor titel i denne sæson.

De fleste havde nok forudset det kampbillede, som viste sig fra begyndelsen af finalen. Og United-manager Erik ten Hag vidste da også, hvor hans holds bedste chancer lå.

Manchester Citys boldfaste profiler havde bolden og kombinerede, mens United lurede på kontrachancer til de lynhurtige talenter.

Efter en halv times forholdsvis begivenhedsløs boldflytteri kom første store højdepunkt på Englands nationalarena.

Ten Hags taktik bar frugt, da Garnacho slap afsted og udnyttede et koks i Citys defensiv.

Forsvarsspilleren Josko Gvardiol headede bolden over Stefan Ortega, som vogtede målet i Edersons skadefravær, og serverede den på et sølvfad for teenageren.

Målet styrkede Uniteds håb om en overraskelse, og det blev næppe mindre ti minutter senere.

Mens City spillede rundt uden at få det store ud af det, var Uniteds offensiv i sit effektive hjørne.

Med godt fem minutter til pausen endte bolden hos Mainoo, som nød godt af en genial aflevering fra anfører Bruno Fernandes og fordoblede føringen.

Uniteds drømmeresultat var en kendsgerning ved pausen, men der ventede fortsat tre kvarter i strid modvind.

Citys stjerner stemplede ind og begyndte at vade i chancer. Erling Haaland hamrede bolden på overliggeren med et kraftfuldt spark, før Kyle Walker fik et projektil af et skud afværget af United-målmand André Onana.

Også indskiftede Julian Alvarez stod bag et nærgående forsøg, men de lyseblå spillere havde ikke tur i den.

United parerede, men det virkede som et spørgsmål om tid, før reduceringen kom.

Lidt hjælp skulle der dog til, for et tilsyneladende ufarligt spark fra Jeremy Doku blev slet ikke håndteret ordentligt af Onana i slutminutterne.

Keeperen havde begge hænder på bolden, men føjede endnu et stort drop til de mange, han har lavet i løbet af sæsonen.

Mens Eriksen forblev på bænken, fik Højlund det sidste kvarter på banen, og med sit store løbepensum var han med til at sørge for, at City ikke fik sendt finalen i forlænget spilletid.

Landsholdsangriberen kan nu kalde sig vinder af sin første titel i storklubben.

