Det er en lille ting at gøre, men kan gøre et kæmpe stort indtryk.

Til lørdagens landskamp mod Kasakhstan gik Kasper Hjulmands udvalgte som vanligt på banen med hver et barn i hånden, og da kampen blev spillet sent på aftenen, havde kulden taget over, og her valgte Rasmus Højlund at komme en frysende dreng til undsætning, da han gav ham sin overtrækstrøje.

»Jeg kan se, at han frøs lidt foran mig, så jeg valgte egentlig bare give ham den. Jeg havde selv en langærmet trøje på indenunder, så jeg så bare mit snit til at få ham til at føle sig tilpas, så han ikke frøs,« siger Rasmus Højlund, som ikke selv har prøvet at gå med sine idoler ind på en bane på samme måde.

Da han skulle forklare den del, fik han en hel sal med journalister og Kasper Hjulmand samt Christian Eriksen til at bryde ud i grin.

Rasmus Højlund under herrelandsholdets træning dagen før EM kval-kampen mod San Marino, mandag den 16 oktober 2023 Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg har tit været inde at se kampe som lille, men jeg er ikke gået ind, nej. Det gør jeg nok heller ikke,« lød det med et stort grin.

Det gør den i dag 20-årige landsholdsangriber nemlig næppe.

Så er der så mange andre glæder i Rasmus Højlunds liv – som at score mål.

Det har han gjort seks gange i denne EM-kvalifikation, så kun Romelu Lukaku og Cristiano Ronaldo med henholdsvis ni og syv mål har gjort det bedre.

Tirsdag møder Danmark verdens dårligste landshold i San Marino, der er placeret som nummer 207 på ranglisten over klodens fodboldhold, så der er god mulighed for Rasmus Højlund til at rykke på topscorerlisten.

»Selvfølgelig kunne det være en fed ting at nå. Men som jeg har sagt flere gange, handler det i bund grund for mig om at vinde fodboldkampe, og så må vi se, om jeg spiller i morgen. Det er træneren, der sætter holdet. Min rolle er som angriber at score, det ved alle, men at vinde fodboldkampe er det vigtigste, men så kunne det da være fedt, hvis alle tingene gik op i en højere enhed,« lyder det.

San Marino har lukket 24 mål ind i de syv EM-kvalkamp hidtil.