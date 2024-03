Rasmus Højlund får ros af sin chef, efter at han søndag scorede to mål og hjalp sit hold til en sejr.

Danske Rasmus Højlund er tilfreds og selvsikker, efter at han scorede to gange, da Manchester United søndag slog Luton 2-1 på udebane i Premier League.

Danskerens første mål faldt blot 37 sekunder, efter at kampen var blevet fløjtet i gang. Det er Manchester Uniteds hurtigste mål på udebane nogensinde.

- Jeg tænkte, at dette (angreb, red.) kunne blive til noget, og jeg vidste allerede, at jeg ville komme forbi ham (Luton-målmand Thomas Kaminski, red.), siger Højlund i en nyhed på Manchester Uniteds hjemmeside.

- Jeg har meget fart, så jeg trak bolden til min venstrefod og kom forbi ham, og ja, sendte den i nettet.

Allerede få minutter senere kom Højlund på måltavlen igen. En afslutning fra holdkammerat Alejandro Garnacho ramte Højlund i brystet for efterfølgende at stryge i nettet.

Højlund insisterer på, at det var med fuldt overlæg.

- Jeg mente det 100 procent, siger han til Sky News.

- Jeg tror, at man kan se, at jeg havde min krop der og svirpede den. Jeg var overrasket over, at det var så godt et mål for at være ærlig, men ja, jeg har faktisk prøvet at øve mig på - ikke afslutninger som denne - men sådan skuldre og at sparke bolden op og sådan.

- Og i øjeblikket har jeg meget selvtillid, så ja, den ryger ind.

21-årige Højlund er nu den yngste spiller i Premier Leagues historie til at score seks ligakampe i træk.

Erik Ten Hag, der er manager i Manchester United, roser også den unge dansker.

- Vi er virkelig tilfredse med vores rekruttering, at vi har rekrutteret den rette karakter, fordi han kan præstere under pres, lyder det ifølge dpa.

- Og når tingene er imod ham som i første halvdel af sæsonen, har han evnerne til at have en stærk karakter, at være modstandsdygtig, at være målrettet og score mål, og det er, hvad vi så, da vi hentede ham.

/ritzau/